Чт, 20.02.2020
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видео ⟩ Фьюри и Уайлдер чуть не подрались на дуэли взглядов

Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри

ФОТО: EPA/Scanpix

В ночь со среды на четверг в Лас-Вегасе прошла пресс-конференция и дуэль взглядов британского боксёра Тайсона Фьюри и американца Деонтея Уайлдера.

Напомним, что повторный поединок Уайлдера и Фьюри состоится уже 22 февраля в Лас-Вегасе. Первая их встреча прошла 1 декабря 2018 года в Лос-Анджелесе и закончилась вничью. 

После пресс-конференции боксёры едва не устроили драку во время дуэли взглядов. Фьюри и Уайлдер отталкивали друг друга и в дело вмешалась охрана, чтобы потасовка не переросла в драку.

На самой пресс-конференции боксёры также обменялись колкими фразами и оскорблениями. "Уайлдер, ты третий в мире тяжеловес. Кто второй? Твоя мамочка", - сказал Фьюри во время пресс-конференции.

31-летний Фьюри за время своей карьеры провёл 30 поединков, победив 29 раз (20 нокаутом). На счету Уайлдера 43 боя и 42 победы (41 нокаутом).

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