видео ⟩ Фьюри и Уайлдер чуть не подрались на дуэли взглядов

Напомним, что повторный поединок Уайлдера и Фьюри состоится уже 22 февраля в Лас-Вегасе. Первая их встреча прошла 1 декабря 2018 года в Лос-Анджелесе и закончилась вничью.

После пресс-конференции боксёры едва не устроили драку во время дуэли взглядов. Фьюри и Уайлдер отталкивали друг друга и в дело вмешалась охрана, чтобы потасовка не переросла в драку.

На самой пресс-конференции боксёры также обменялись колкими фразами и оскорблениями. "Уайлдер, ты третий в мире тяжеловес. Кто второй? Твоя мамочка", - сказал Фьюри во время пресс-конференции.