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Рижская муниципальная полиция: мы хотим отказаться от функции штрафовать за парковку

Иллюстративное фото.

ФОТО: LETA

Начальник Рижской муниципальной полиции (RPP) Юрис Лукасс призовет снять с возглавляемой им структуры функцию контроля за выполнением правил остановки и стоянки. 

В четверг, 20 февраля, на ежегодном отчете о работе RPP, Лукасс сообщил, что в прошлом году получено 115 252 вызова. Из них 49% - по факту нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств. 

По мнению Лукасса, констатация этого нарушения слишком примитивна для того, что бы ее выполнял обученный и мотивированный полицейский, сообщает агентство LETA. 

"Подъехать и "приклеить" квитанцию - не обязанность полиции", - сказал он, отметив, что в европейских странах за соблюдением правил остановки и стоянки следят отдельные муниципальные структуры, которые контролируют и то, заплатил ли автоводитель за стоянку, или нет. 

По мнению начальника RPP, если с полиции снимут эту функцию, сотрудники смогут больше времени посвятить более важным делам.

"Я полон решимости добиться того, чтобы за этими нарушениями следила другая структура", - сказал Лукасс.

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