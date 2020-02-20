Рижская муниципальная полиция: мы хотим отказаться от функции штрафовать за парковку

В четверг, 20 февраля, на ежегодном отчете о работе RPP, Лукасс сообщил, что в прошлом году получено 115 252 вызова. Из них 49% - по факту нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств.

По мнению Лукасса, констатация этого нарушения слишком примитивна для того, что бы ее выполнял обученный и мотивированный полицейский, сообщает агентство LETA.

"Подъехать и "приклеить" квитанцию - не обязанность полиции", - сказал он, отметив, что в европейских странах за соблюдением правил остановки и стоянки следят отдельные муниципальные структуры, которые контролируют и то, заплатил ли автоводитель за стоянку, или нет.

По мнению начальника RPP, если с полиции снимут эту функцию, сотрудники смогут больше времени посвятить более важным делам.