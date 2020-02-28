Жильцы многоэтажки в Пурвциемсе сменили домуправ и получили огромные счета

Многоквартирный дом около пурвциемского почтового отделения — типичная советская хрущевка из силикатного кирпича, построенная в 70-х годах прошлого века. Многоэтажка стоит на частной земле-пустыре с полностью разрушенной инфраструктурой — дорога во дворе дома испахана ямами, выступающие фрагменты сохранившегося асфальта царапают днища автомобилей, в дождливую погоду "проезжую часть" и вовсе затапливает.

Находчивые жильцы, впрочем, придумали выход: параллельно непроходимой дороге они выложили пешеходную дорожку — самостоятельно.

Смекалку обитателям дома приходится применять и за пределами двора — от остановки общественного транспорта хрущевку отделяет улица с интенсивным движением, которую жильцы предпочитают переходить в неположенном месте — до пешеходной "зебры" слишком большой крюк.

Обслуживание самого дома долгие годы вела частная управляющая компания Latvijas Namsaimnieks (в прошлом — Latio Namsaimnieks).

Ремонт крыши, чердачных помещений, водосточных труб — позиции за все эти и другие работы включались в ежемесячные коммунальные счета. А также за аренду земли.

Многолетнее сотрудничество с компанией прекратилось с начала 2020 года — такое решение было принято на собрании товарищества жильцов вследствие накопившихся претензий к Latvijas Namsaimnieks. В частности, жильцов не устраивала недостаточная, на их взгляд, отчетность о статусе накопительного фонда, а также качество проводимых работ.

После ремонта труб на лестничной клетке остались дыры. Их заделали кусками фанеры. ФОТО: Rus TVNET

Заключив договор с новой управляющей компанией, уже к февралю жильцы получили новые счета — все еще от старого домуправа. Средний счет составил около 600 евро на каждую квартиру.

Как выяснилось, таким образом компания решила потребовать от жильцов досрочного погашения всех издержек по обслуживанию дома, выплата которых была распределена на десять лет — с 2014 до 2024 года.

Причем — с процентами за оставшиеся пять лет.

Как рассказал RUS.TVNET член правления нового домуправа Berga Nami Калвис Калниньш, представляемая им компания была готова перенять эту позицию под свою ответственность — таким образом Latvijas Namsaimnieks продолжал бы получать деньги от жильцов за выполненные работы, а владельцы квартир не почувствовали бы никаких изменений в ежемесячных платежах.

Однако договориться не получилось — компания от предложения наотрез отказалась.

"К сожалению, в Latvijas Namsaimnieks отвергли это предложение и заявили, что им нужна эта сумма в полном объеме и сразу. С процентами", — говорит Калниньш.

По его словам, обоснования для погашения выплаты суммы с процентами компания не предоставила. Не предусматривает этого и закон.

"[...] Спор не идет о том, должны ли люди погасить основную сумму. Речь идет о том, должны ли они платить проценты. Если от них требуют выплаты суммы с процентами, то здесь вступает в силу норма гражданского закона: в ней четко и ясно сказано, что проценты платятся за дальнейшее использование средств.