Многомиллионные "заморозки": Служба финразведки отчиталась об историческом рекорде

В 2019 году Государственная служба финансовой разведки (FID) "заморозила" рекордную сумму денег, имевших, возможно, нелегальное происхождение — 345,98 млн евро. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на главу FID Илзе Знотиню.
Всего в прошлом году FID издала 362 распоряжения о "заморозке" средств — это втрое больше, чем годом ранее. В ведомстве добавили, что также были "заморожены" 15 объектов недвижимости и четыре банковских сейфа.
Также в 2019 году FID отправила правоохранительным органам 199 материалов для возбуждения или продолжения уголовного следствия — это на 14% больше, чем в 2018 году.
Как уточняет FID, из 113 начатых уголовных дел 97 касаются легализации незаконно полученных материальных средств, в двух случаях процесс начат из-за нарушения санкций, установленных международными организациями и Латвией.