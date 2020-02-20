Многомиллионные "заморозки": Служба финразведки отчиталась об историческом рекорде

Всего в прошлом году FID издала 362 распоряжения о "заморозке" средств — это втрое больше, чем годом ранее. В ведомстве добавили, что также были "заморожены" 15 объектов недвижимости и четыре банковских сейфа.

Также в 2019 году FID отправила правоохранительным органам 199 материалов для возбуждения или продолжения уголовного следствия — это на 14% больше, чем в 2018 году.