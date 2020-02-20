Дания приняла решение: Мисане не выдадут ЮАР

Такое решение генпрокурор Дании Ян Рекендорф принял, так как Генеральная прокуратура Латвии выдала европейский ордер на арест Мисане, и отправила в компетентные службы Дании запрос на экстрадицию Мисане, сообщает LETA, ссылаясь на датское издание Ritzau.

Сообщается, что на заседании суда Мисане выглядела уставшей, но радостной.

Ожидается, что Мисане будет выдана Латвии, где признана подозреваемой по ряду статей Уголовного кодекса.

20 февраля власти Дании планировали выдать Мисане ЮАР, где ей грозило до 15 лет лишения свободы за похищение собственной дочери. 19 февраля стало известно , что Дания приостановила процесс выдачи гражданки Латвии.

Контекст:

Кристине Мисане в 2011 году познакомилась с гражданином ЮАР, и через четыре года отношений у них родилась дочь.

Однако между родителями начались конфликты, и мужчина в одностороннем порядке решил прекратить отношения. По утверждениям Мисане, он жестоко обращался с ней, дочкой и старшим сыном женщины.

Опасаясь за свою безопасность и безопасность детей, Мисане в 2018 году вернулась в Латвию.

В декабре 2018 года она отправилась с рабочей поездкой через Копенгаген в Мозамбик, но была задержана в датском аэропорту, так как находилась в розыске Интерпола по запросу ЮАР за похищение ребенка.