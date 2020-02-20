Дело о коррупции в Детской больнице: обвиняемым вынесен приговор

В рамках дела было утверждено соглашение, заключенное между прокуратурой и обвиняемыми о признании вины и применении денежного штрафа.

Предприниматель Александр Крейцер приговорен к условному лишению свободы сроком на четыре месяца и восьмимесячному проверочному сроку, 70 часам принудительных работ, денежному штрафу в размере 70 минимальных зарплат — 30 100 евро. У Крейцера будет также конфисковано имущество, но лишь частично — на сумму в 60 870 евро.

Экс-глава закупочной комиссии Детской больницы Арнис Крамзакс приговорен к одному году и трем месяцам лишения свободы условно с проверочным сроком в два года, штрафу в размере 75 "минималок" (32 250 евро), а также к частичной конфискации имущества — у Крамзака отберут автомобиль Volvo S80 и денежные средства в размере 5691 евро.

Райтиса Муйжниекса суд приговорил к условному лишению свободы на один год с испытательным сроком на один год и 8 месяцев, денежному штрафу в размере 70 минимальных месячных зарплат (30 100 евро) и частичной конфискации имущества в размере 100 000 латов (142 287 евро) и 11 381 долларов США (10 544 евро).

Бывшего хозяйственного директора больницы Айвара Лисенко суд приговорил к условному лишению свободы на восемь месяцев, денежному штрафу в размере 30 минимальных месячных зарплат (12 900 евро) и частичной конфискации имущества в виде двух объектов в Айзкраукле и Скривери.

Сергея Кравцова суд приговорил к денежному штрафу в размере 18 минимальных месячных зарплат (7740 евро), инспектора Государственной пожарно-спасательной службы Юриса Шмитса — к 100 часам принудительных работ и возврату 1290 евро, нажитых преступным путем, Георгия Пименова — к 80 часам принудительных работ, а Михаила Крейцера - к 70 часам принудительных работ.

Кроме того, с нескольких обвиняемых солидарно взысканы убытки Детской больницы и процессуальные затраты в размере 130 497 евро.

Как сообщалось, Крамзаксу и Лисенко обвинения предъявлены в попытке мошенничества и во взяточничестве, Шмитсу — во взяточничестве, Пименову и М. Крейцеру — во взяточничестве. А. Крейцер обвиняется в поддержке попытки мошенничества и во взяточничестве, Муйжиекс — в поддержке попытки мошенничества и во взяточничестве, Кравцов — в мошенничестве.