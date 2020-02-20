В Лондоне вместе с легендарным Родом Стюартом выступила певица из Латвии

После церемонии артистка сделала совместное фото с 75-летней звездой, которое разместила в Facebook.

"Великолепная ночь на церемонии Brit Awards! Очень особенное событие и большая честь быть частью команды", - подписала снимок Мелдра.

Подписчики женщины признались, что были шокированы, увидев ее на экране.