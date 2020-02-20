Чт, 20.02.2020
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  • В Лондоне вместе с легендарным Родом Стюартом выступила певица из Латвии

В Лондоне вместе с легендарным Родом Стюартом выступила певица из Латвии

Мелдра Гужа

ФОТО: https://www.instagram.com/meldraguza/

18 февраля в Великобритании прошла церемония вручения премии Brit Awards. Во время мероприятия на одну сцену с легендарным Родом Стюартом поднялась латвийская певица Мелдра Гужа. 

После церемонии артистка сделала совместное фото с 75-летней звездой, которое разместила в Facebook. 

"Великолепная ночь на церемонии Brit Awards! Очень особенное событие и большая честь быть частью команды", - подписала снимок Мелдра. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Подписчики женщины признались, что были шокированы, увидев ее на экране. 

Напомним, Мелдра Гужа уже около 10 лет живет за границей. Артистка совладелица компании, которая занимается музыкальным продюсированием.

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