На "России 24" выходит передача об Украине. Не все показанные в ней украинцы знают, кто их снимает

"Тут у нас в селе художник живет один, я к нему по-дружески отношусь, он моих внуков рисовать учил. Заходит он ко мне и говорит: приедет к тебе мой сын, расскажешь ему, будешь ли землю продавать? Они приехали: сказали, что снимают про жизнь украинского селянина, ничего о российском канале он не говорил", - кипятится он и рвется немедленно позвонить этому художнику и отругать за свою неожиданную славу.

"С другой стороны, ничего ведь страшного не случилось: увидят русские моих гусей, посмотрят, как мы живем", - успокаивает себя он.

Единственное, что радует Ивана Федоровича: его фамилию в сюжете написали неправильно - мол, если кто будет искать, то вряд ли найдет.

"Не отгораживаться стенами"

Впрочем, некоторые герои сюжетов "Типичной Украины" вполне осознавали, что их комментарии появятся на российском телевидении. И у каждого из них были свои причины согласиться на такое предложение.

"А разве он осужден?" - сотрудница Центра гуманитарного образования Национальной академии наук Украины Татьяна Суходуб отвечает вопросом на вопрос о том, испытывала ли она сомнения перед тем, как согласилась стать участницей программы Кирилла Вышинского.

Она была одной из героинь сюжета о "первом самобытном философе Российской империи" Григории Сковороде.

"Что я [журналистам] рассказала, они передали. У меня к ним претензий нет... И вообще у нас в стране свобода слова. Следить надо за тем, что в государстве происходит, а не кто что кому сказал", - резюмирует Суходуб.

Константин Бондаренко, один из самых известных украинских политологов, выступил комментатором для сюжетов в двух первых выпусках "Типичной Украины" - в качестве историка, коим он и является по образованию. В разговоре с Би-би-си утверждает, что сделал это по личной просьбе Вышинского, которого Бондаренко считает своим другом, "несмотря на все его перипетии".

Эксперт не смотрел ни одного выпуска "Типичной Украины", однако считает, что такие передачи сегодня нужны.

"Мы ни в коем случае не должны отгораживаться информационными стенами, мы должны по крайней мере коммуницировать в информационном пространстве", - говорит он Би-би-си.

Изобретатель и волонтер Евгений Найштетик описывает себя в "Фейсбуке" как "майдауна, карателя и европейского либераста". К российской власти относится скептически, на территорию России въезд Найштетику, по его же словам, запрещен. Поэтому, когда его пригласили стать комментатором для сюжета об украинских изобретениях, изменивших мир, он слегка удивился. А потом согласился.

"Конечно, любой канал из РФ имеет в Украине сомнительную репутацию. Но я руководствовался той логикой, что если мы ничего не делаем в их информационном пространстве, то мы просто являемся жертвой. Мы должны проникать в их пространство, а не вести себя как жертва", - объясняет он свое решение в разговоре с Би-би-си.

"Я считаю, это было не зря. У израильтян есть такая пословица: если ваш враг тратит время на разговор с вами, используйте его на полную", - смеется Найштетик.

"Впервые слышу"

Автором всех сюжетов для дебютных трех выпусков "Типичной Украины" значится Александр Микляев.

Поисковики журналиста с таким именем и фамилией не находят. В кадре он тоже ни разу не появляется. Но ведущий "Типичной Украины", исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский в разговоре с Би-би-си объяснил, что это псевдоним.

На вопрос о том, в курсе ли он, что его коллега периодически представляется сотрудником украинских СМИ, Вышинский ответил: "Я об этом впервые слышу".

Би-би-си выяснила настоящее имя автора по меньшей мере нескольких сюжетов, показанных в "Типичной Украине". В прошлом он работал в Национальной телекомпании Украины (НТКУ) - предшественнице Общественного вещателя, чьими сотрудниками представлялись члены съёмочной группы.

Руководитель UA:Суспільне Зураб Аласания подтвердил Би-би-си, что этот человек уже несколько лет не имеет никакого отношения к компании.