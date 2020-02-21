Доротея Вирер - главный секс-символ мирового биатлона

Сначала Доротея стала первой в гонке преследования, а два дня спустя ей не было равных в индивидуальной гонке на 15 км. К этому стоит добавить серебро смешанной эстафеты.

В биатлон Доро пришла, когда ей было десять лет. В начале своей карьеры она и подумать не могла, что свяжет свою жизнь со спортом и уж тем более станет гордостью итальянского биатлона.

За время своей карьеры Вирер дважды становилась призёркой Олимпийских игр, трижды чемпионкой мира, а также абсолютной чемпионкой мира среди юниоров 2011 года. В активе 29-летней итальянки также Кубок мира 2018/19.

Интересно, что так было не всегда. От Вирер ждали, что успехи во взрослом биатлоне к ней придут раньше, но, как признаётся сама биатлонистка, она начала серьёзно тренироваться только после Олимпиады в Сочи.

Долгое время Вирер тренировкам предпочитала вечеринки, объясняя это тем, что она и так всё умеет. К счастью, Доро взяла себя в руки и стала одним из главных действующих лиц этого вида спорта.

Помимо огромного количества наград и медалей, Доротея обладает ещё одним неофициальным титулом - итальянку считают главным секс-символом мирового биатлона. Девушка часто участвует в рекламных съёмках и фотосессиях.

Доротею зовут не только поучаствовать в съёмках для глянцевых журналов. В 2015 году в аэропорту Ханты-Мансийска российский болельщик встретил итальянку с обручальным кольцом. Фанату не повезло - Доротея вежливо отказалась и несколько месяцев спустя вышла замуж за технического менеджера Федерации зимних видов спорта Италии Стефано Коррадини. У них 12 лет разницы, но это не мешает молодоженам чувствовать себя одним целым.