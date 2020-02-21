В чём фишка? ⟩ 10 млн слушателей и работа в Лос-Анджелесе: триумф парня из Латвии

Осенью 2019 года RUS.TVNET запустил развлекательное шоу "В чём фишка?". Нашим новым гостем неожиданно стал латвийский продюсер и диджей Юрий Граубергер (Urbanstep).
Свой музыкальный путь он начал в 2012 году. Сначала Юрий пробовал себя в качестве музыкального продюсера/композитора, а позже - диджея. В 2015 году провел свой первый диджейский сет. На данный момент отыграл около 40 выступлений.
За 2019 год количество прослушиваний его композиций на сервисе Spotify превышает 10 миллионов!
В его биографии сотрудничество с рэперами, вокалистами и диджеями со всего мира.
В конце 2019 года Юрий был приглашен в Лос-Анджелес, где подал заявку на вступление в академию "Грэмми", чтобы иметь возможность голосовать на ежегодной премии и представлять свои работы.
Юрий рассказал нам:
- Почему его больше знают за пределами Латвии;
- Почему он отправился в Лос-Анджелес;
- Сколько он зарабатывает;
- Какие известные артисты его поддерживают;
- Как написать хит;
- Почему никто не хочет быть продюсером;
- Как живется диджею в Латвии;
Впрочем, в нашем разговоре было и многое другое.
Видео: Интервью с Юрием Граубергером (Urbanstep)