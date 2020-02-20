Федерер из-за операции пропустит следующий турнир "Большого шлема"

В связи с этим Федерер объявил о пропуске грунтового сезона, включая "Ролан Гаррос" - следующий турнир серии "Большого шлема". Помимо Открытого чемпионата Франции Федерер пропустит турниры в Дубае, Индиан-Уэллс, Майами, а также выставочный матч в Боготе.

"Правое колено уже некоторое время беспокоило меня. С нетерпением жду возможности играть вновь. Увидимся на траве", - приводит слова Федерера пресс-служба ATP.

Напомним, что в данный момент Федерер занимает третье место в мировом рейтинге АТР. Его ближайший преследователь Доминик Тим из Австрии отстаёт всего на 95 очков, поэтому ожидается, что в скором времени швейцарец уступит свою позицию.

В этом сезоне Федерер принял участие только в одном турнире - Australian Open. В Мельбурне швейцарец дошёл до полуфинала, уступив лидеру мужского тенниса Новаку Джоковичу из Сербии.