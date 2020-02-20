Председателем правления Рижского свободного порта избран Виестур Зепс, заместителем - Ребенок

"Моей обязанностью в должности председателя правления будет укреплять и поддерживать сотрудничество и диалог между Рижским свободным портом, городом и рижанами", - сказал Зепс, который стал членом правления порта в 2019 году.

В свою очередь, по словам Ребенка, который также был назначен в правление порта в прошлом году, укрепление конкурентоспособности и позиций Рижского порта является существенным вопросом стабильности и развития экономики всей страны.

"Обеспечение успешной и непрерывной работы Рижского свободного порта является жизненно важным, я также вижу его как одну из главных своих задач в должности заместителя председателя правления", - заявил он.