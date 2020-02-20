В Австралии сошел с рельсов пассажирский поезд; есть погибшие

В Австралии в четверг с рельсов сошел пассажирский поезд, сообщает ABC News.
Как рассказала полиция австралийского штата Виктория, в результате происшествия погибли два человека. Еще несколько получили травмы и были доставлены в больницу.
Авария произошла примерно в 45 километрах на север от Мельбурна.
"Два человека погибли на месте происшествия, еще несколько ранены", - сообщила в Twitter полиция.
С рельсов сошли локомотив и пять вагонов. Пожарная служба сообщила, что с места аварии были эвакуированы примерно 160 человек.
Поезд направлялся из Сиднее в Мельбурн и задерживался примерно на два часа.
Железнодорожное движение между Мельбурном и Сиднеем временно было остановлено.
The day got worse. The train crashed. We're fine @TrishBolton3 We'll be there for breakfast 😊 Poor driver is injured though 😣 #Melbourne @abcnews #traincrash pic.twitter.com/k14q2cE53N— Dr Scott Rickard (@Rickard_Scott) February 20, 2020