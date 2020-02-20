В Австралии сошел с рельсов пассажирский поезд; есть погибшие

Как рассказала полиция австралийского штата Виктория, в результате происшествия погибли два человека. Еще несколько получили травмы и были доставлены в больницу.

Авария произошла примерно в 45 километрах на север от Мельбурна.

"Два человека погибли на месте происшествия, еще несколько ранены", - сообщила в Twitter полиция.

С рельсов сошли локомотив и пять вагонов. Пожарная служба сообщила, что с места аварии были эвакуированы примерно 160 человек.

Поезд направлялся из Сиднее в Мельбурн и задерживался примерно на два часа.

Железнодорожное движение между Мельбурном и Сиднеем временно было остановлено.