Чт, 20.02.2020
В основном напирали на то, что я весь из себя такой ботаник, дрыщ, хлюпик и из-за длинных волос говорили типа: "Пацан, да тебя там изнасилуют, потому что ты с длинными волосами". Вот что-то такое. Тяжело было. Андрей Баршай, обвиняемый по "московскому делу"

В Австралии сошел с рельсов пассажирский поезд; есть погибшие

ФОТО: Pixabay

В Австралии в четверг с рельсов сошел пассажирский поезд, сообщает ABC News.

Как рассказала полиция австралийского штата Виктория, в результате происшествия погибли два человека. Еще несколько получили травмы и были доставлены в больницу.

Авария произошла примерно в 45 километрах на север от Мельбурна.

"Два человека погибли на месте происшествия, еще несколько ранены", - сообщила в Twitter полиция.

С рельсов сошли локомотив и пять вагонов. Пожарная служба сообщила, что с места аварии были эвакуированы примерно 160 человек.

Поезд направлялся из Сиднее в Мельбурн и задерживался примерно на два часа.

Железнодорожное движение между Мельбурном и Сиднеем временно было остановлено.

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