Нацистский лагерь и смерть в желудке у тигра: лорд Бингэм, которого ищут более 40 лет

Английский аристократ Джон Бингэм пропал в 1974 году при таинственных обстоятельствах. Мужчина в молодости был известен как азартный игрок, член высшего общества, ездил на спортивных автомобилях и чуть не стал исполнителем роли Джеймса Бонда. Он хотел побеждать во всем, поэтому решился на хладнокровное убийство. Его поиски стали одними из самых необычных в мировой истории.

Почти агент 007

Лорд Ричард Джон Бингэм полюбил деньги еще в молодости.

"Автомобили, яхты, дорогие удовольствия и уверенность в завтрашнем дне принесли бы как мне, так и большинству людей очень много удовольствия", - писал в 1956 году в своем дневнике 22-летний аристократ.

Как одну из своих мечт он упоминал банковский счет с двумя миллионами фунтов стерлингов. В наши дни эта сумма была бы эквивалентна 50 миллионам фунтов.

Еще во время учебы в колледже Илстона Бингэм был азартным посетителем ипподрома, в свою очередь, из армии он вернулся с еще большим увлечением карточными играми.

В возрасте 26 лет он стал регулярным гостем в Clermont - первом казино Лондона, которое открыл бывший букмекер Джон Эспинол. В этом заведении можно было встретить как членов Кабинета министров, так и миллионеров и даже приближенных к королевской семье лиц, а также мировых знаменитостей.

Джон стал другом владельца казино и без особых раздумий "сжигал" деньги своего рода в различных карточных играх.

Иногда ему везло - например, в 1960 год он за 48 часов выиграл 26 тысяч фунтов стерлингов. После этой удачи мужчина бросил работу и переехал в США, где жил так, будто ему принадлежат миллионы.

Он путешествовал по Калифорнии на своем Aston Martin, играл в гольф и пил дорогую водку на яхтах, таким образом практически точно копируя стиль жизни агента 007. В один момент ему даже предложили сыграть легендарного Джеймса Бонда в одной из серий фильма, однако он отказался.

В 1963 году лорд Бингэм познакомился с Вероникой Данкан. В том же году они поженились и отправились в свадебное путешествие на "Восточном экспрессе", однако счастье молодой пары было недолгим.

Бингэм по-прежнему любил проводить дни в казино, однако везло ему все реже и реже - в течение одной ночи он мог проиграть даже десять тысяч фунтов стерлингов. Мужчина все чаще появлялся дома не в настроении, где с его состоянием приходилось справляться Веронике.

Позднее присматривавшая за детьми пары нянечка рассказала, что мужчина бил супругу и один раз столкнул ее с лестницы.

Сам Бингэм считал, что не виноват в своих финансовых и семейных затруднениях - он был уверен, что виной всему всеобщий распад страны.

"У него были ультраправые взгляды, можно даже сказать, что они были фашистскими", - однажды упомянула Вероника.

У этого утверждения была известная основа - в библиотеке лорда можно было найти книгу "Моя борьба" Адольфа Гитлера, он регулярно слушал записи речей фюрера нацистской Германии и считал, что британскую прессу контролируют агенты коммунизма.

"Он никогда не уступал либералам. Бингэм развлекался, доводя людей до белого каления, говоря о "нигерах" и о том, что их нужно массово повесить", - вспоминал его знакомый.

В начале 1973 году пара начала жить отдельно. Бингэм был против развода - это не согласовывалось с его принципами.

После разрыва мужчина решил обманом заключить Веронику в психиатрическую больницу и стать единственным опекуном детей, однако сделать это ему не удалось - врачи сообщили, что с женщиной все в порядке. В свою очередь, начатый Бингэмом судебный процесс завершился без желаемых результатов и обошелся мужчине в 20 тысяч фунтов стерлингов.

Дети остались с матерью, а отцу было разрешено встречаться с ними не чаще двух раз в неделю.

У Джона больше не оставалось ничего, кроме титула и огромных долгов. Он без особого стеснения рассказывал знакомым, что собирается убить Веронику и утопить ее останки в проливе Ла-Манш.

Друг Бингэма, владелец казино Clermont, отвергнутого мужчину полностью поддерживал. "Я на его месте убил бы ее еще пять лет назад. Вы сделали бы так же", - сказал он в разговоре с полицией.

Убийство и пропажа

В ноябре 1974 года на пороге лондонского паба Plumber's Arms появилась Вероника. Из ее головы капала кровь.

"Я умираю, а няня уже убита. Мои дети, мои дети!" - кричала жена Бингэма. Бармен дал ей плед, после чего связался с полицией и скорой помощью.

Мешок с телом няни нашли в подвале дома Вероники. 29-летняя Сандра Риветт работала в семье всего пару недель. Джон проломил женщине череп водопроводной трубой, которую там же и оставил.

В луже крови остался отпечаток ботинка мужчины.

Вероника выжила и рассказала полицейским о событиях рокового дня.

Они не видела лица своего мужа, однако узнала его голос. Мужчина вломился в дом и убил няню, после чего отнес тело в подвал. Когда туда спустилась Вероника, он напал на нее с трубой, однако ей удалось убежать.

Бингэм не рискнул последовать за Вероникой, поняв, что вскоре будет привлечена полиция.

Утром следующего дня о хладнокровном убийстве писали все газеты. Эспинол и другие друзья Бингэма собрались в Clermont, чтобы обсудить произошедшее.

Полиции они поклялись, что ничего не знают о местонахождении убийцы. Спустя четыре дня выяснилось, что Бингэма все-таки видела знакомая - графиня Сюзен Маквелл-Скотт. Она рассказала, что мужчина пришел к ней домой в Сассексе спустя несколько часов после убийства и оставил ей два письма. Все указывало на то, что, по его мнению, в этот раз избежать наказания не получится.

Вскоре после этого машину лорда нашли на паромной пристани у пролива Ла-Манш, где он один раз планировал избавиться от своей супруги.

Переднее сиденье было испачкано кровью, в свою очередь, на соседнем сиденье лежала похожая на орудие убийцы труба. У следователей были две версии - он покончил с собой или сбежал в другую страну.

Полиция начала международную розыскную операцию.

Однако усилия полиции были почти напрасны. Бингэма не было ни в одном из его бывших домов или у друзей - единственное, что обнаружили полицейские собаки, это скелет пропавшего несколько лет назад судьи. Мать Эспинола сообщила полиции, что кровожадный аристократ был скормлен принадлежащим его сыну тиграм, однако расследование в зоопарке эту версию исключило. Мужчина пропал бесследно.

Тайная жизнь

Спустя пару недель после убийства в Австралии был задержан подозрительный иностранец - он прибыл в страну в ноябре 1974 года, говорил с сильным британским акцентом и делал крупные денежные перечисления с зарубежных банков.

Полицейские почти сразу были уверены, что нашли нужного человека, однако не хватало важной детали - у Бингэма на бедре был 15-сантиметровый шрам. У чужака же такой приметы не было.

Оказалось, что вместо Бингэма полиция поймала бывшего министра и члена парламента Великобритании Джона Стоунхауза, которого подозревали в шпионаже в пользу Чехословакии. За месяц до этого во время отпуска во Флориде, США, он пошел купаться и не вернулся. Все считали, что он находится в желудке акулы, но на самом деле он инсценировал свою смерть.

Поиски Джона стали международной сенсацией - в Скотланд-Ярд постоянно писали люди со всех краев света, утверждавшие, что видели сбежавшего аристократа. Некоторые утверждали, что он скрывается в Мельбурне, другие - что работает официантом в Сан-Франциско.

Также убийца был якобы замечен в реабилитационном центре в Брисбене, в гостинице на Мадагаскаре и даже в секретном нацистском лагере в Парагвае. Ходили даже слухи, что он отправился в Ирак и стал сообщником Саддама Хуссейна.

В 1978 году полиция Барбадоса получила информацию о британце, который отсылал в Южную Америку деньги некому Бингэму, однако проверить эту информацию не удалось.

С течением лет версии становились все необычнее: в 2003 году за Бингэма приняли англичанина с длинной бородой, который в Индии развлекал туристов бутылкой бренди, а в 2007 году - старика в Новой Зеландии, который жил на улице с козой и опоссумом.

Следователи не исключают, что некоторые из рассказов могут быть и не выдуманными - следствие обнаружило, что друзья Бингэма в первые годы слали деньги в Намибию, где у мужчины были родственники и знакомые.

Бывший детектив и инспектор Боб Полкингхорн в 2012 году рассказал службе новостей ВВС, что он контактировал со свидетелем, который видел мужчину в конце восьмидесятых годов в Намибии, однако его начальство решило этот поворот не расследовать.

Эти показания не были единственными, указывающими на то, что Бингэм мог скрываться в Африке. Некий британский антиквар нашел часы лорда на барахолке в Южной Африке, а известный лондонский гангстер Денис Стаффорд, с которым Джон дружил в шестидесятые, утверждал, что в 1983 году встречался с ним в Зимбабве. Важными были и показания бывшей ассистентки Эспинола - она в 1974, 1979 и 1980 годах возила детей лорда на "экскурсии" в Африку, где они могли встречаться со своим отцом.

Бывшая жена Бингэма Вероника рассказы детей считала выдуманными, так как не верила, что ее бывший любимый мог выжить за границей - он владел только английским языком и отличался неоднозначными взглядами. Вероника считала, что Джон после убийства покончил с собой.

В наши дни Бингэма продолжает искать только Нил Беримен - 52-летний сын убитой няни.

"Он - мошенник и убийца моей матери. У меня нет ни малейшего сомнения, что этой ночью его друзья помогли Бингэму пересечь Ла-Манш, получить новый паспорт и дожить до этого дня", - рассказал СМИ сын убитой женщины.

Он потратил на поиски несколько десятков тысяч фунтов, выяснил шесть использованных лордом псевдонимов и дошел по его следу до Австралии.

Мужчина утверждает, что Бингэм живет в пригороде Перты - он обитает в большом доме вместе с двумя британцами и австралийкой, с которыми познакомился в буддистском центре 11 лет назад. Старик каждый день медитирует и любит сидеть на веранде, слушая звуки проходящих поездов.

"Его соседи знают, что у мужчины тайное прошлое", - утверждает Беримен.

Скотланд-Ярд обещал эту информацию проверить. Сын Бингэма, которому на момент убийства было семь лет, отреагировал на это открытие со скепсисом.