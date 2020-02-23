Нацистский лагерь и смерть в желудке у тигра: лорд Бингэм, которого ищут более 40 лет
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Английский аристократ Джон Бингэм пропал в 1974 году при таинственных обстоятельствах. Мужчина в молодости был известен как азартный игрок, член высшего общества, ездил на спортивных автомобилях и чуть не стал исполнителем роли Джеймса Бонда. Он хотел побеждать во всем, поэтому решился на хладнокровное убийство. Его поиски стали одними из самых необычных в мировой истории.
Почти агент 007
Лорд Ричард Джон Бингэм полюбил деньги еще в молодости.
"Автомобили, яхты, дорогие удовольствия и уверенность в завтрашнем дне принесли бы как мне, так и большинству людей очень много удовольствия", - писал в 1956 году в своем дневнике 22-летний аристократ.
Как одну из своих мечт он упоминал банковский счет с двумя миллионами фунтов стерлингов. В наши дни эта сумма была бы эквивалентна 50 миллионам фунтов.
Еще во время учебы в колледже Илстона Бингэм был азартным посетителем ипподрома, в свою очередь, из армии он вернулся с еще большим увлечением карточными играми.
В возрасте 26 лет он стал регулярным гостем в Clermont - первом казино Лондона, которое открыл бывший букмекер Джон Эспинол. В этом заведении можно было встретить как членов Кабинета министров, так и миллионеров и даже приближенных к королевской семье лиц, а также мировых знаменитостей.
Джон стал другом владельца казино и без особых раздумий "сжигал" деньги своего рода в различных карточных играх.
Иногда ему везло - например, в 1960 год он за 48 часов выиграл 26 тысяч фунтов стерлингов. После этой удачи мужчина бросил работу и переехал в США, где жил так, будто ему принадлежат миллионы.
Он путешествовал по Калифорнии на своем Aston Martin, играл в гольф и пил дорогую водку на яхтах, таким образом практически точно копируя стиль жизни агента 007. В один момент ему даже предложили сыграть легендарного Джеймса Бонда в одной из серий фильма, однако он отказался.
В 1963 году лорд Бингэм познакомился с Вероникой Данкан. В том же году они поженились и отправились в свадебное путешествие на "Восточном экспрессе", однако счастье молодой пары было недолгим.
Бингэм по-прежнему любил проводить дни в казино, однако везло ему все реже и реже - в течение одной ночи он мог проиграть даже десять тысяч фунтов стерлингов. Мужчина все чаще появлялся дома не в настроении, где с его состоянием приходилось справляться Веронике.
Позднее присматривавшая за детьми пары нянечка рассказала, что мужчина бил супругу и один раз столкнул ее с лестницы.
Сам Бингэм считал, что не виноват в своих финансовых и семейных затруднениях - он был уверен, что виной всему всеобщий распад страны.
"У него были ультраправые взгляды, можно даже сказать, что они были фашистскими", - однажды упомянула Вероника.
У этого утверждения была известная основа - в библиотеке лорда можно было найти книгу "Моя борьба" Адольфа Гитлера, он регулярно слушал записи речей фюрера нацистской Германии и считал, что британскую прессу контролируют агенты коммунизма.
"Он никогда не уступал либералам. Бингэм развлекался, доводя людей до белого каления, говоря о "нигерах" и о том, что их нужно массово повесить", - вспоминал его знакомый.
В начале 1973 году пара начала жить отдельно. Бингэм был против развода - это не согласовывалось с его принципами.
После разрыва мужчина решил обманом заключить Веронику в психиатрическую больницу и стать единственным опекуном детей, однако сделать это ему не удалось - врачи сообщили, что с женщиной все в порядке. В свою очередь, начатый Бингэмом судебный процесс завершился без желаемых результатов и обошелся мужчине в 20 тысяч фунтов стерлингов.
Дети остались с матерью, а отцу было разрешено встречаться с ними не чаще двух раз в неделю.
У Джона больше не оставалось ничего, кроме титула и огромных долгов. Он без особого стеснения рассказывал знакомым, что собирается убить Веронику и утопить ее останки в проливе Ла-Манш.
Друг Бингэма, владелец казино Clermont, отвергнутого мужчину полностью поддерживал. "Я на его месте убил бы ее еще пять лет назад. Вы сделали бы так же", - сказал он в разговоре с полицией.
Убийство и пропажа
В ноябре 1974 года на пороге лондонского паба Plumber's Arms появилась Вероника. Из ее головы капала кровь.
"Я умираю, а няня уже убита. Мои дети, мои дети!" - кричала жена Бингэма. Бармен дал ей плед, после чего связался с полицией и скорой помощью.
Мешок с телом няни нашли в подвале дома Вероники. 29-летняя Сандра Риветт работала в семье всего пару недель. Джон проломил женщине череп водопроводной трубой, которую там же и оставил.
В луже крови остался отпечаток ботинка мужчины.
Вероника выжила и рассказала полицейским о событиях рокового дня.
Они не видела лица своего мужа, однако узнала его голос. Мужчина вломился в дом и убил няню, после чего отнес тело в подвал. Когда туда спустилась Вероника, он напал на нее с трубой, однако ей удалось убежать.
Бингэм не рискнул последовать за Вероникой, поняв, что вскоре будет привлечена полиция.
Утром следующего дня о хладнокровном убийстве писали все газеты. Эспинол и другие друзья Бингэма собрались в Clermont, чтобы обсудить произошедшее.
Полиции они поклялись, что ничего не знают о местонахождении убийцы. Спустя четыре дня выяснилось, что Бингэма все-таки видела знакомая - графиня Сюзен Маквелл-Скотт. Она рассказала, что мужчина пришел к ней домой в Сассексе спустя несколько часов после убийства и оставил ей два письма. Все указывало на то, что, по его мнению, в этот раз избежать наказания не получится.
Вскоре после этого машину лорда нашли на паромной пристани у пролива Ла-Манш, где он один раз планировал избавиться от своей супруги.
Переднее сиденье было испачкано кровью, в свою очередь, на соседнем сиденье лежала похожая на орудие убийцы труба. У следователей были две версии - он покончил с собой или сбежал в другую страну.
Полиция начала международную розыскную операцию.
Однако усилия полиции были почти напрасны. Бингэма не было ни в одном из его бывших домов или у друзей - единственное, что обнаружили полицейские собаки, это скелет пропавшего несколько лет назад судьи. Мать Эспинола сообщила полиции, что кровожадный аристократ был скормлен принадлежащим его сыну тиграм, однако расследование в зоопарке эту версию исключило. Мужчина пропал бесследно.
Тайная жизнь
Спустя пару недель после убийства в Австралии был задержан подозрительный иностранец - он прибыл в страну в ноябре 1974 года, говорил с сильным британским акцентом и делал крупные денежные перечисления с зарубежных банков.
Полицейские почти сразу были уверены, что нашли нужного человека, однако не хватало важной детали - у Бингэма на бедре был 15-сантиметровый шрам. У чужака же такой приметы не было.
Оказалось, что вместо Бингэма полиция поймала бывшего министра и члена парламента Великобритании Джона Стоунхауза, которого подозревали в шпионаже в пользу Чехословакии. За месяц до этого во время отпуска во Флориде, США, он пошел купаться и не вернулся. Все считали, что он находится в желудке акулы, но на самом деле он инсценировал свою смерть.
Поиски Джона стали международной сенсацией - в Скотланд-Ярд постоянно писали люди со всех краев света, утверждавшие, что видели сбежавшего аристократа. Некоторые утверждали, что он скрывается в Мельбурне, другие - что работает официантом в Сан-Франциско.
Также убийца был якобы замечен в реабилитационном центре в Брисбене, в гостинице на Мадагаскаре и даже в секретном нацистском лагере в Парагвае. Ходили даже слухи, что он отправился в Ирак и стал сообщником Саддама Хуссейна.
В 1978 году полиция Барбадоса получила информацию о британце, который отсылал в Южную Америку деньги некому Бингэму, однако проверить эту информацию не удалось.
С течением лет версии становились все необычнее: в 2003 году за Бингэма приняли англичанина с длинной бородой, который в Индии развлекал туристов бутылкой бренди, а в 2007 году - старика в Новой Зеландии, который жил на улице с козой и опоссумом.
Следователи не исключают, что некоторые из рассказов могут быть и не выдуманными - следствие обнаружило, что друзья Бингэма в первые годы слали деньги в Намибию, где у мужчины были родственники и знакомые.
Бывший детектив и инспектор Боб Полкингхорн в 2012 году рассказал службе новостей ВВС, что он контактировал со свидетелем, который видел мужчину в конце восьмидесятых годов в Намибии, однако его начальство решило этот поворот не расследовать.
Эти показания не были единственными, указывающими на то, что Бингэм мог скрываться в Африке. Некий британский антиквар нашел часы лорда на барахолке в Южной Африке, а известный лондонский гангстер Денис Стаффорд, с которым Джон дружил в шестидесятые, утверждал, что в 1983 году встречался с ним в Зимбабве. Важными были и показания бывшей ассистентки Эспинола - она в 1974, 1979 и 1980 годах возила детей лорда на "экскурсии" в Африку, где они могли встречаться со своим отцом.
Бывшая жена Бингэма Вероника рассказы детей считала выдуманными, так как не верила, что ее бывший любимый мог выжить за границей - он владел только английским языком и отличался неоднозначными взглядами. Вероника считала, что Джон после убийства покончил с собой.
В наши дни Бингэма продолжает искать только Нил Беримен - 52-летний сын убитой няни.
"Он - мошенник и убийца моей матери. У меня нет ни малейшего сомнения, что этой ночью его друзья помогли Бингэму пересечь Ла-Манш, получить новый паспорт и дожить до этого дня", - рассказал СМИ сын убитой женщины.
Он потратил на поиски несколько десятков тысяч фунтов, выяснил шесть использованных лордом псевдонимов и дошел по его следу до Австралии.
Мужчина утверждает, что Бингэм живет в пригороде Перты - он обитает в большом доме вместе с двумя британцами и австралийкой, с которыми познакомился в буддистском центре 11 лет назад. Старик каждый день медитирует и любит сидеть на веранде, слушая звуки проходящих поездов.
"Его соседи знают, что у мужчины тайное прошлое", - утверждает Беримен.
Скотланд-Ярд обещал эту информацию проверить. Сын Бингэма, которому на момент убийства было семь лет, отреагировал на это открытие со скепсисом.
"За эти годы мой отец "находился" бесчисленное количество раз. Честно говоря, мне этот рассказ уже надоел", - сказал порталу Daily Mirror мужчина.