Нападение с ножом в Таллинне: жертва скончалась, подозреваемый задержан

В четверг, 20 февраля, в 14 часов полиция задержала мужчину, которого подозревают в нападении с ножом на 56-летнего мужчину в Таллинне на бульваре Сыпрузе. Пострадавший накануне был доставлен в больницу, где через несколько часов умер, пишет Rus.Postimees.
В Центр тревоги в среду, 19 февраля, в 20.30 поступило сообщение, что на бульваре Сыпрузе получил ножевое ранение мужчина. Полиция прибыла на место преступления усиленным составом и сразу приступила к выяснению всех обстоятельств случившегося. На месте были допрошены свидетели, были собраны улики и информация о нападавшем и его возможном местонахождении, но сразу его задержать не удалось.
Ночью и в течение дня полиция продолжила устанавливать местонахождение нападавшего и с помощью записей камер видеонаблюдения устанавливала его передвижение.
"Несколько часов назад полицейские-криминалисты установили личность нападавшего и его возможное местонахождение. Около 14 часов полицейские задержали ранее судимого в уголовном порядке 52-летнего подозреваемого. Полиция расследует все обстоятельства случившегося и возможные мотивы нападения", - сказал руководитель службы по борьбе с преступлениями против личности Пыхьяской префектуры Хиско Варес.
В течение следующих 48 часов прокуратура решит, ходатайствовать ли об аресте подозреваемого.