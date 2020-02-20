Нападение с ножом в Таллинне: жертва скончалась, подозреваемый задержан

В Центр тревоги в среду, 19 февраля, в 20.30 поступило сообщение, что на бульваре Сыпрузе получил ножевое ранение мужчина. Полиция прибыла на место преступления усиленным составом и сразу приступила к выяснению всех обстоятельств случившегося. На месте были допрошены свидетели, были собраны улики и информация о нападавшем и его возможном местонахождении, но сразу его задержать не удалось.

Ночью и в течение дня полиция продолжила устанавливать местонахождение нападавшего и с помощью записей камер видеонаблюдения устанавливала его передвижение.

"Несколько часов назад полицейские-криминалисты установили личность нападавшего и его возможное местонахождение. Около 14 часов полицейские задержали ранее судимого в уголовном порядке 52-летнего подозреваемого. Полиция расследует все обстоятельства случившегося и возможные мотивы нападения", - сказал руководитель службы по борьбе с преступлениями против личности Пыхьяской префектуры Хиско Варес.