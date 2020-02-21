Бывший футболист сборной Латвии нашёл работу на Мальдивах

Бывший игрок сборной Латвии по футболу Игорь Степанов назначен главным тренером сборной Мальдив до 19 лет. Об этом сообщает официальный сайт футбольной ассоциацией Мальдив.
44-летний Игорь Степанов начал тренерскую карьеру в 2011 году и на протяжении семи лет возглавлял юношескую сборную Латвии (до 17 лет).
Карьеру футболиста Степанов начал в рижском "Сконто" а в 2000 году перебрался в лондонский "Арсенал", в составе которого провёл три сезона. За английский клуб защитник провёл всего 17 матчей, после чего перешёл в бельгийский "Беверен".
Футболист также выступал за швейцарский "Грассхопперс", датский "Эсбьерг" и российский "Шинник", а завершил карьеру в команде "Юрмала-VV".
В составе сборной Латвии Степанов провёл 102 матча, в которых забил четыре мяча. В 2004 году защитник сыграл за национальную команду во всех трёх матчах на чемпионате Европы в Португалии.