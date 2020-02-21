Бывший футболист сборной Латвии нашёл работу на Мальдивах

44-летний Игорь Степанов начал тренерскую карьеру в 2011 году и на протяжении семи лет возглавлял юношескую сборную Латвии (до 17 лет).

Карьеру футболиста Степанов начал в рижском "Сконто" а в 2000 году перебрался в лондонский "Арсенал", в составе которого провёл три сезона. За английский клуб защитник провёл всего 17 матчей, после чего перешёл в бельгийский "Беверен".

Футболист также выступал за швейцарский "Грассхопперс", датский "Эсбьерг" и российский "Шинник", а завершил карьеру в команде "Юрмала-VV".