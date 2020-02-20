В Германии за кражу монеты весом в 100 кг дали тюремные сроки

Еще один человек по этому делу оправдан.

27 марта 2017 года из музея была похищена канадская монета "большой кленовый лист", она была создана по образцу национального символа государства и являлась одной из самых больших золотых монет в мире.

Монета так и не найдена. Возможно, она разрезана на части и продана.

Принимая во внимание цену золота во время кражи, ее стоимость оценивается в 3,75 миллиона евро.