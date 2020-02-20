Проблемы с э-здоровьем: Минздрав проведет аудит

В течение следующего полугода Минздрав проведет аудит электронной системы здравоохранения (э-здоровья), чтобы оценить жизнеспособность платформы, сообщила агентству LETA президент Латвийской ассоциации семейных врачей (LĢĀA) Сармите Вейде.
До конца аудита Национальная служба здравоохранения (NVD) обязалась не вводить в систему новых функций или регистров, добавила Вейде.
В то же время она отметила, что, если нарушения работы платформы будут длиться дольше суток, семейные врачи останутся верны прежним высказываниям и бойкотируют э-здоровье, вернувшись к оформлению рецептов и соответствующей документации в бумажном формате.
Вейде заявила, что ассоциация будет следить за ходом аудита, и вскоре Минздравом будет объявлен конкурс, чтобы найти компанию, которая проведет ревизию.
В свою очередь представитель Минздрава Оскар Шнейдерс сообщил журналистам, что завтра, в 9:30, в министерстве пройдет пресс-брифинг о поддержании услуг системы э-здоровье и дальнейшем ее развитии.
Планируется, что в пресс-брифинге участие примут министр здравоохранения Илзе Винькеле и директор NVD Эдгар Лабсвирс.
Как сообщалось, после повторяющихся сбоев в системе э-здоровье 17 и 18 февраля LĢĀA призвала ответственные учреждения до среды, 19 февраля, возобновить полноценную работу системы, в противном случае обещая бойкотировать использование системы до тех пор, пока она не начнет работать без перебоев.
По словам представителя NVD Синтии Гулбе, уже во вторник, в 15:05, работа платформы была восстановлена.