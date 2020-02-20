Проблемы с э-здоровьем: Минздрав проведет аудит

До конца аудита Национальная служба здравоохранения (NVD) обязалась не вводить в систему новых функций или регистров, добавила Вейде.

В то же время она отметила, что, если нарушения работы платформы будут длиться дольше суток, семейные врачи останутся верны прежним высказываниям и бойкотируют э-здоровье, вернувшись к оформлению рецептов и соответствующей документации в бумажном формате.

Вейде заявила, что ассоциация будет следить за ходом аудита, и вскоре Минздравом будет объявлен конкурс, чтобы найти компанию, которая проведет ревизию.

В свою очередь представитель Минздрава Оскар Шнейдерс сообщил журналистам, что завтра, в 9:30, в министерстве пройдет пресс-брифинг о поддержании услуг системы э-здоровье и дальнейшем ее развитии.

Планируется, что в пресс-брифинге участие примут министр здравоохранения Илзе Винькеле и директор NVD Эдгар Лабсвирс.

Как сообщалось, после повторяющихся сбоев в системе э-здоровье 17 и 18 февраля LĢĀA призвала ответственные учреждения до среды, 19 февраля, возобновить полноценную работу системы, в противном случае обещая бойкотировать использование системы до тех пор, пока она не начнет работать без перебоев.