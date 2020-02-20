Радзевич снял с должности члена правления RNP Павилсонса

В начале февраля Управление по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) Госполиции задержало троих человек по делу о возможных нарушениях закона в рамках закупки RNP на услуги технического обслуживания лифтов.

Имеющаяся в распоряжении агентства LETA и Латвийского телевидения неофициальная информация свидетельствует, что среди задержанных был и Павилсонс.

В декабре прошлого года Павилсонса в правление RNP назначил на тот момент держатель долей капитала компании, председатель Рижской думы Олег Буров, который заявил, что сделал это по предложению бывших партнеров - партии "Согласие".

Радзевич пояснил свое решение тем, что Павилсонс после визита стражей порядка потерял его доверие, и в целом его репутация вызывает сомнения, потому что он ранее руководил фирмой Hausmaster, которая принимала участие в расследуемой Госполицией закупке.

На данный момент во временном правлении RNP работают Эрнест Саулитис, бывший член правления Daugavas stadions Элмар Мартинсонс, юрист департамента собственности Рижской думы Ирина Микельсоне и руководитель отдела контроля, закупок и планирования Рижской думы Уна Скрастиня.

Как сообщалось, в конце января УБЭП провело оперативные действия в главном здании RNP на ул. Чака, 42, и в помещениях компании Liftu alianse.

В прошлом году УБЭП начало уголовный процесс о мошенничестве в крупных размерах в организованной группе и о легализации преступно нажитых средств, чем, возможно, занимались некоторые предприятия, оказывающие услуги RNP. Преступные действия совершались в течение долгих лет, их масштаб измеряется миллионами евро.

Также сообщалось, что в прошлом году предприятия Hausmaster и Latvijas lifts-Šindlers обратились в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и в УБЭП с просьбой дать оценку конкурсу RNP на услуги обслуживания лифтов. Этим предприятиям было отказано в участии в процедуре закупок, и договор об обслуживании лифтов на два года стоимостью 8,3 млн евро достался Liftu alianse, которое Hausmaster и Latvijas lifts-Šindlers охарактеризовали как предприятие, не обладающее достаточными ресурсами для такого договора и имеющее в штате только 8 работников.