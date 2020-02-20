Сейм запретил отказываться от проверки на алкоголь даже при игре в пейнтбол и лазертаг

В четверг Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону, запретив отказываться от медицинской проверки для установления концентрации алкоголя, наркотических, психотропных, токсических и других одурманивающих веществ в организме, чтобы констатировать, не нарушило ли лицо конкретные запреты закона об обороте оружия, сообщает агентство LETA.
Этот запрет относится на случаи, когда необходимо проверить, был ли нарушен запрет на приобретение, ношение, перевозку, использование огнестрельного оружия, газового и сигнального оружия, пневматического и страйкбольного оружия, пейнтбольного оружия, устройств для лазертага, деактивированного оружия, учитывая влияние алкоголя, когда в ходе проверки выдоха или в крови констатированная концентрация алкоголя превышает 0,5 промилле, а также в случае употребления наркотических, психотропных, токсических и других одурманивающих веществ.
Кроме того, запрет относится на случаи, когда необходимо проверить, был ли нарушен запрет на приобретение и перевозки важных запчастей огнестрельного оружия, когда в ходе проверки выдоха или крови констатированная концентрация алкоголя превышает 0,5 промилле, а также в случае употребления наркотических, психотропных, токсических и других одурманивающих веществ.
За нарушение закона об обороте оружия установлены и административные наказания, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.