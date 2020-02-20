Сейм запретил отказываться от проверки на алкоголь даже при игре в пейнтбол и лазертаг

Этот запрет относится на случаи, когда необходимо проверить, был ли нарушен запрет на приобретение, ношение, перевозку, использование огнестрельного оружия, газового и сигнального оружия, пневматического и страйкбольного оружия, пейнтбольного оружия, устройств для лазертага, деактивированного оружия, учитывая влияние алкоголя, когда в ходе проверки выдоха или в крови констатированная концентрация алкоголя превышает 0,5 промилле, а также в случае употребления наркотических, психотропных, токсических и других одурманивающих веществ.

Кроме того, запрет относится на случаи, когда необходимо проверить, был ли нарушен запрет на приобретение и перевозки важных запчастей огнестрельного оружия, когда в ходе проверки выдоха или крови констатированная концентрация алкоголя превышает 0,5 промилле, а также в случае употребления наркотических, психотропных, токсических и других одурманивающих веществ.