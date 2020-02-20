Колония крыс захватила дом в Плявниеках: они разгуливают даже днем

Пока одни присутствия крыс даже не ощущают, другие жители дома очень недовольны такими нежелаемыми "соседями".

У дома по улице Илукстес 12 у одного из подъездов установлен кошачий домик. Есть и свой охотник за мышами, который находится на своем посту. Впрочем, крысы обустроились у другого подъезда.

В доме даже сменили большой мусорный контейнер, однако в нем быстро была выгрызена большая дыра. Жители уже в отчаянии, почему Rīgas namu pārvaldnieks месяцами игнорирует крики о помощи.

В свою очередь представители Инспекции здравоохранения удивлены, что при свете дня можно увидеть столь большую стаю крыс.

Инспекция не получила ни одной жалобы от жителей дома, однако отмечает, что домоуправу в таких ситуациях нужно действовать незамедлительно.

Rīgas namu pārvaldnieks отговаривается - в течение последнего года было получено всего два сообщения о грызунах. RNP даже винит самих жителей, которые выбрасывают в мусорные контейнеры так много еды, что является для крыс большим праздником.

После дератизации мертвых крыс, скорее всего, придется собирать дворнику.