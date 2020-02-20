В мире есть стана, где IKEA платит за посещение магазина

Большинство магазинов IKEA расположены далеко от центра городов, и люди тратят на дорогу много времени. Чтобы привлечь больше покупателей, в Объединенных Арабских Эмиратах IKEA платит людям за посещение магазина, пишет housebeautiful.com.

А конкретно, в ОАЭ покупатели IKEA платят за покупки, а магазин платит им за время, необходимое для того, чтобы добраться до магазина.

Программа работает очень просто. Прежде чем оплачивать покупку, посетитель магазина должен показать кассиру в мобильном приложении Google Maps Timeline, сколько времени ему потребовалось на дорогу до IKEA.

Затем кассир конвертирует потраченное на дорогу время в деньги. Коэффициент конвертации определяется средним доходом в Объединенных Арабских Эмиратах. Это означает, что для покупателей в Дубае дорога в магазин в течение одного часа и 55 минут равна стоимости книжного шкафа BILLY. Путь, занявший 49 минут, эквивалентен столу модели LACK. Даже пятиминутная поездка может принести клиенту бесплатный вегетарианский хот-дог.