В Украине эвакуированных из Китая забросали камнями

Чиновники осудили насилие, глава Минздрава Украины даже пообещала провести вместе с эвакуированными две недели в карантине, чтобы протестующие не так боялись заболевания.

Автобус с эвакуированными достиг места карантина после столкновений, длившихся несколько часов. Протестующие камнями выбили окно в одном автобусе, но эвакуированные не пострадали, пишет LETA.

Несколько сотен жителей поселка Новые Санжары рано утром блокировали дорогу в санаторий, где планировалось разместить эвакуированных. Демонстранты, некоторые из которых были пьяны, блокировали дорогу, поджигали шины и вступали в столкновения с полицией. Один пытался на своем автомобиле протаранить ряды полиции.

Девять полицейских и один гражданский были эвакуированы, более десяти протестующих задержаны.

Глава МВД Украины Арсен Аваков посетил место протесты и попытался успокоить толпу, призвав "не поддаваться провокациям и осознать необходимость этого временно мероприятия".

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что эти протесты показывают "не самую лучшую сторону нашего характера", и попытался убедить людей, что эвакуированные в карантине не создадут никаких угроз мирным жителям.

Зеленский на своей странице в Facebook написал, что эвакуированные из Китая люди здоровы и будут жить в закрытом медицинском центре под защитой Нацгвардии.

Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая сказала, что присоединится к эвакуированным в двухнедельном карантине, чтобы помочь снизить страхи жителей поселка. Она призвала жителей высказать симпатии и поддержку эвакуированным, она отметила, что карантин полностью отвечает международным стандартам.

Муниципальные депутаты поселки все-таки пообещали противиться ситуации, заявив, что канализация санатория связана с канализацией поселка.