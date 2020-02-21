"Дом КГБ" в Риге хотят пустить с молотка

Планируется, что дом, который хранит болезненные для истории и людей Латвии воспоминания, и после попадания в руки нового владельца сохранит функцию музея - это будет как отягощение здания, с которым придется считаться потенциальному владельцу.

Так как государству собственность не нужна, рассматриваются различные возможности использования недвижимости, в том числе в прошлом году были организованы аукционы, предусматривающие возможность передать это историческое здание в руки частного арендатора на 30 лет, сохранив его в собственности государства.

Осознавая интерес участников рынка, VNĪ пришло к выводу, что собственностью больше всего интересуются девелоперы гостиничного и бизнеса, однако трудности доставят права собственности и необходимые вложения для восстановления здания.

При этом в правилах Кабинета министров предусмотрено, что договор арены нельзя заключать на срок более 30 лет. По подсчетам потенциальных инвесторов, этот срок для возврата вложений был слишком коротким.