В Дрейлини машина насмерть сбила велосипедиста

Вчера около 7 часов утра в Стопиньском крае, в Дрейлини, водитель машины "Škoda" сбил велосипедиста 1955 года рождения, который скончался от полученных травм. Полиция выясняет обстоятельства случавшегося.

В четверг семь человек пострадали в авариях в Риге и окрестностях столицы, а один человек пострадал в Земгале. Среди пострадавших был один велосипедист и три пешехода.

За управление автомобилем в нетрезвом состоянии полиция вчера задержала пятерых автоводителей. Двое из них были задержаны в Видземе, по одному - в Латгале, Курщеме и окрестностях Риги. В Риге и Земгале также было задержано по одному водителю, находившемуся под воздействием наркотических веществ.