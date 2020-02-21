Пт, 21.02.2020
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В Дрейлини машина насмерть сбила велосипедиста

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

За прошедшие сутки в Латвии было зарегистрировано 90 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в которых погиб один, а пострадали еще восемь человек, сообщили агентству LETA в Госполиции.

Вчера около 7 часов утра в Стопиньском крае, в Дрейлини, водитель машины "Škoda" сбил велосипедиста 1955 года рождения, который скончался от полученных травм. Полиция выясняет обстоятельства случавшегося.

В четверг семь человек пострадали в авариях в Риге и окрестностях столицы, а один человек пострадал в Земгале. Среди пострадавших был один велосипедист и три пешехода.

За управление автомобилем в нетрезвом состоянии полиция вчера задержала пятерых автоводителей. Двое из них были задержаны в Видземе, по одному - в Латгале, Курщеме и окрестностях Риги. В Риге и Земгале также было задержано по одному водителю, находившемуся под воздействием наркотических веществ.

За превышение скорости было оформлено 234 протокола, а в общей сложности за нарушения правил дорожного движения - 589 протоколов.

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