Полицейский в США потерял работу и пошел домой в шапке, ботинках и нижнем белье

"Совершенно неожиданно пришло решение о закрытии местного полицейского департамента. Мне сказали, чтобы я отдал ключи от патрульной машины, я незамедлительно отдал свои жетон, форму и остальное оборудование", - сказал Ли.

"Я уже почти разделся, когда кто-то из принимавших решение у меня спросил, что я делаю. Сказал, что они потребовали сделать этой сейчас. Я разделся и сказал "всего хорошего"", - поделился воспоминаниями бывший страж порядка.