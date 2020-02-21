Полицейский в США потерял работу и пошел домой в шапке, ботинках и нижнем белье

В одном из городов американского штата Нью-Хэмпшир от должности полицейского был отстранен единственный страж порядка Ричард Ли. Его попросили вернуть патрульную машину и форму, в результате чего мужчина пошел домой в нижнем белье, сообщает CNN.
Бывший полицейский рассказал, что на обычном городском собрании неожиданно поднялась тема о его работе в местом департаменте полиции.
"Совершенно неожиданно пришло решение о закрытии местного полицейского департамента. Мне сказали, чтобы я отдал ключи от патрульной машины, я незамедлительно отдал свои жетон, форму и остальное оборудование", - сказал Ли.
"Я уже почти разделся, когда кто-то из принимавших решение у меня спросил, что я делаю. Сказал, что они потребовали сделать этой сейчас. Я разделся и сказал "всего хорошего"", - поделился воспоминаниями бывший страж порядка.
Ли работал полицейским в маленьком городе 20 лет. Он рассказал, что в неделю отрабатывал 32 часа, отвечал на звонки, писал документы и исполнял обязанности прокурора.