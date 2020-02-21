Пт, 21.02.2020
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Шнуров пошел в политику. Реакция Собчак бесценна

Сергей Шнуров и Ксения Собчак

ФОТО: https://www.instagram.com/xenia_sobchak//shnurovs/ коллаж Русский TVNET

Лидер и солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров вступил в "Партию Роста". Об этом пишет издание Lenta.ru. 

"Жизнь моя завернула таким странным поворотом, помаячила мне в виде "Партии Роста". И мне кажется, что я вам пригожусь совершенно точно, по крайней мере внесу яркие краски, буду называть вещи своими именами", - цитирует Шнурова Znak.com.

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак отреагировала на эту новость на своей Instagram-странице.

"Выбранная им "Партия Роста" - безусловно удачный выбор и для Бориса [Борис Титов - прим. редактора] и для Сергея. Примерно также гармонично выглядит беспокойная лошадь в двухкомнатной квартире", - поделилась мнением блондинка. 

Ксения Анатольевна также опубликовала стишок:

Выборы, выборы,

В "Ленинграде" выборы!

Дураки и дуры вы,

Кандидаты – Шнуровы!

В своем Telegram-канале "Кровавая барыня" Ксения и вовсе посмеялась над поступком рок-музыканта, припомнив ему комментарии в ее адрес: "А сколько было насмешек от Сергея Шнурова по поводу моих политических амбиций?". 

Блондинка подчеркнула, что музыкант просто сам хотел попасть в политику, поэтому мешал ей. 

"Почему она, а не я? Вот и вся мотивация насмешек и едких строк. Зато теперь Сергей может стать целым кандидатом в... депутаты от "Партия Роста". Ну, что тут скажешь? Все оказалось так банально... А я в Сергее ценила именно оригинальность" - написала экс-кандидат в президенты РФ. 

Напомним, телеведущая Ксения Собчак и Сергей Шнуров любят обмениваться стихотворными колкостями. Скорее всего, рок-музыкант и на этот раз не станет молчать. 

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