В Латвии общие долги по налогам приближаются к миллиарду

В том числе 466,306 млн евро составил долг перед основным государственным бюджетом, что на 0,8% больше, чем в начале года. Задолженность перед бюджетами самоуправлений составила 274,345 млн евро (+1,3%), а долг по взносам социального страхования - 130,384 млн евро (-0,9%).

Актуальные долги, по которым начисляются пени, на 1 февраля составляли 542,532 млн евро или 62,3% от общей суммы задолженностей.

Не подлежащими взысканию на 1 февраля 2020 года признаны долги в размере 243,5 тыс. евро - эти долги возникли у ликвидируемых предприятий до окончания процедуры ликвидации.

В свою очередь подлежащими взысканию на начало февраля признаны долги в размере 542,288 млн евро, в том числе реально взыскиваемыми признаны долги на сумму 171,142 млн евро, реально не взыскиваемыми - на сумму 371,146 млн евро.