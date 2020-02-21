Ребенок: Борданс в правительстве представляет интересы олигархов Рагаушса и Мерони

По его мнению, Борданс с лета прошлого года делает все возможное для ослабления правительства.

"Это было видно в ходе утверждения бюджета. Вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями в качестве министра юстиции, он сует свой нос в дела других министерств и делает это для того, чтобы отвлечь внимание от своих промахов. Как министр юстиции за год он не сделал фактически ничего", - заявил Ребенок.

"Его риторика постоянно вводит общественность в заблуждение. Он все время рассказывает, что борется с какими-то врагами, которых он создал в своей голове и подает их как врагов общества, с которыми нужно бороться.

Перед выборами это были олигархи. Теперь он их поборол, и несколько месяцев назад появился новый враг - министр внутренних дел Сандис Гиргенс (KPV LV). Теперь Борданс публично нападает на министра экономики и на меня лично как советника министра", - продолжил Ребенок.

"Со стороны может показаться, что министр юстиции пытается сделать что-то хорошее, однако, проанализировав его действия и поведение, мы видим, что он является единственным членом правительства, который сам представляет интересы бизнеса и больших олигархов", - заявил Ребенок, пояснив, что, говоря об олигархах, он имеет в виду Рагаушса и Мерони, у которых "свои интересы".