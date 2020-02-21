Систему э-здоровья решили не улучшать - займутся лишь поддержкой существующих услуг

Минздрав принял решение направить в Кабинет министров сообщение, предполагающее отказ от той части средств Европейского фонда регионального развития, которая предусматривалась для дальнейшего развития услуг системы.

Минздрав впредь все внимание будет уделять поддержанию существующих услуг э-здоровья, сообщила Винькеле.

По словам Винькеле, после оценки технических параметров э-здоровья было принято решение отделить существующую систему, наиболее известными функциями которой являются выдача электронных рецептов и листов нетрудоспособности, от третьего этапа ее развития, который предусматривал множество дополнений.

Существующая электронная система здравоохранения была создана более десяти лет назад, и с тех пор требования к необходимым продуктам и цифровым решениям кардинально изменились, заявил директор Национальной службы здравоохранения Эдгар Лабсвирс.