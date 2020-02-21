Подсчитано, сколько человек останется в Риге к 2050 году

Исследование предлагает три варианта развития событий.

Согласно одному из сценариев, если сохранятся тенденции изменения численности населения 2011-2019 годов, число жителей Риги с 633 тысяч человек в 2019 году может сократиться до 600 тысяч человек в 2030 году и до 544 тысяч человек в 2050 году.

Прогнозируемое процентное сокращение населения Риги относительно 2019 года составит -5,2% в 2030 году и -14% в 2050 году. В то же время результаты исследования показывают, что при сохранении этих тенденций численность населения в окрестностях Риги практически не изменится, с 371 тысячи жителей в 2019 году сократившись до 369 тысяч жителей в 2030 году и 367 тысяч жителей в 2050 году.

Различные сценарии исследования предсказывают, что для Риги будет характерно старение населения и увеличение как числа людей старше 65 лет, так и их доли в общем числе жителей. Однако эти изменения не будут такими выраженными в окрестностях Риги и в Латвии в целом.

Согласно данным исследования, в 2030 году в Латвии будет проживать 144 тысячи детей в возрасте до шести лет, в Риге - 49 тысяч детей этого возраста, а в окрестностях Риги - 32 тысячи.

По сравнению с 2019 годом число детей до шести лет по Латвии может уменьшиться на 1,6%, в Риге - увеличиться на 0,4%, а в окрестностях Риги - уменьшиться на 1,3%. Наибольшее количество детей в этой возрастной группе прогнозируется в крупнейших по числу жителей городах и краях.

В то же время самоуправление обращает внимание на то, что, рассматривая прогноз изменения числа жителей Риги и ближайших самоуправлений, нужно учитывать, что сокращение числа жителей будет наблюдаться и в Латвии в целом.