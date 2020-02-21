Подсчитано, сколько человек останется в Риге к 2050 году

Если сохранятся тенденции изменения численности населения, которые наблюдались в 2011-2019 годах, число жителей Риги с 633 тысяч человек в 2019 году может сократиться до 600 тысяч в 2030 году и до 544 тысяч человек в 2050 году, свидетельствуют результаты исследования Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts, проведенного по заказу департамента городского развития Рижской думы.
Исследование предлагает три варианта развития событий.
Согласно одному из сценариев, если сохранятся тенденции изменения численности населения 2011-2019 годов, число жителей Риги с 633 тысяч человек в 2019 году может сократиться до 600 тысяч человек в 2030 году и до 544 тысяч человек в 2050 году.
Прогнозируемое процентное сокращение населения Риги относительно 2019 года составит -5,2% в 2030 году и -14% в 2050 году. В то же время результаты исследования показывают, что при сохранении этих тенденций численность населения в окрестностях Риги практически не изменится, с 371 тысячи жителей в 2019 году сократившись до 369 тысяч жителей в 2030 году и 367 тысяч жителей в 2050 году.
Различные сценарии исследования предсказывают, что для Риги будет характерно старение населения и увеличение как числа людей старше 65 лет, так и их доли в общем числе жителей. Однако эти изменения не будут такими выраженными в окрестностях Риги и в Латвии в целом.
Согласно данным исследования, в 2030 году в Латвии будет проживать 144 тысячи детей в возрасте до шести лет, в Риге - 49 тысяч детей этого возраста, а в окрестностях Риги - 32 тысячи.
По сравнению с 2019 годом число детей до шести лет по Латвии может уменьшиться на 1,6%, в Риге - увеличиться на 0,4%, а в окрестностях Риги - уменьшиться на 1,3%. Наибольшее количество детей в этой возрастной группе прогнозируется в крупнейших по числу жителей городах и краях.
В то же время самоуправление обращает внимание на то, что, рассматривая прогноз изменения числа жителей Риги и ближайших самоуправлений, нужно учитывать, что сокращение числа жителей будет наблюдаться и в Латвии в целом.
Один из рассмотренных в рамках исследования сценариев предполагает, что при сохранении тенденций естественного прироста населения 2011-2019 годов и тенденций миграции 2016-2019 годов население Латвии сократится с 1,92 млн жителей в 2019 году до 1,76 млн жителей в 2030 году и 1,49 млн - в 2050 году.