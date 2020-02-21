видео ⟩ Хоккеист завалил на лёд соперника, который выше него на 30 см

Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между "Коламбус Блю Джекетс" и "Филадельфия Флайерз" украсила необычная драка в конце второго периода.
Форвард "Коламбуса" Натан Гербе применил силовой приём на одном из игроков "Филадельфии", за которого сразу же вступился Трэвис Санхейм.
Гербе не смутила разница в росте, он вцепился в соперника и повалил его на лёд, выйдя победителем из противостояния. Отметим, что рост Гербе всего 165 сантиметров, а рост Санхейма - 193 сантиметра. Ассистентам арбитра пришлось разнимать нарушителей, которые получили по удалению.
Матч завершился победой "Филадельфии" в овертайме со счётом 4:3, а Санхейм записал на свой счёт одну результативную передачу.