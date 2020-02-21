видео ⟩ Хоккеист завалил на лёд соперника, который выше него на 30 см

Форвард "Коламбуса" Натан Гербе применил силовой приём на одном из игроков "Филадельфии", за которого сразу же вступился Трэвис Санхейм.

Гербе не смутила разница в росте, он вцепился в соперника и повалил его на лёд, выйдя победителем из противостояния. Отметим, что рост Гербе всего 165 сантиметров, а рост Санхейма - 193 сантиметра. Ассистентам арбитра пришлось разнимать нарушителей, которые получили по удалению.