Пт, 21.02.2020
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видео ⟩ Хоккеист завалил на лёд соперника, который выше него на 30 см

ФОТО: скриншот с youtube.com

Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между "Коламбус Блю Джекетс" и "Филадельфия Флайерз" украсила необычная драка в конце второго периода.

Форвард "Коламбуса" Натан Гербе применил силовой приём на одном из игроков "Филадельфии", за которого сразу же вступился Трэвис Санхейм.

Гербе не смутила разница в росте, он вцепился в соперника и повалил его на лёд, выйдя победителем из противостояния. Отметим, что рост Гербе всего 165 сантиметров, а рост Санхейма - 193 сантиметра. Ассистентам арбитра пришлось разнимать нарушителей, которые получили по удалению.

Матч завершился победой "Филадельфии" в овертайме со счётом 4:3, а Санхейм записал на свой счёт одну результативную передачу.

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