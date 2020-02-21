Пассажир на ходу пытался открыть дверь самолета, чтобы впустить друзей

Инцидент произошел 18 февраля в самолете индийской авиакомпании IndiGo, который готовился к вылету из Дели в город Джиду в Саудовской Аравии.

Как рассказали изданию The Times of India представители аэропорта Дели, двое пассажиров потеряли посадочные талоны, поэтому их в самолет не впустили.

В свою очередь в момент, когда самолет уже начал ехать на взлетную полосу, находящийся в самолете человек попытался открыть двери самолета в надежде, что его друзья смогут попасть каким-то образом внутрь.

После этого инцидента самолет вернулся в терминал аэропорта, где из него высадили пять человек, вовлеченных в инцидент.