Пассажир на ходу пытался открыть дверь самолета, чтобы впустить друзей

В Индии пассажир пытался открыть дверь самолета в момент, когда он уже начал движение из терминала на взлетную полосу - пассажир так поступил, так как хотел впустить в самолет друзей, пишет The Independent.
Инцидент произошел 18 февраля в самолете индийской авиакомпании IndiGo, который готовился к вылету из Дели в город Джиду в Саудовской Аравии.
Как рассказали изданию The Times of India представители аэропорта Дели, двое пассажиров потеряли посадочные талоны, поэтому их в самолет не впустили.
В свою очередь в момент, когда самолет уже начал ехать на взлетную полосу, находящийся в самолете человек попытался открыть двери самолета в надежде, что его друзья смогут попасть каким-то образом внутрь.
После этого инцидента самолет вернулся в терминал аэропорта, где из него высадили пять человек, вовлеченных в инцидент.
В Саудовскую Аравию самолет вылетел с опозданием в несколько часов.