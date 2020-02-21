Названы "три транспортных кита" для снижения выбросов парниковых газов

"Климатических целей необходимо достичь по возможности дружественным жителям образом", - заявил парламентский секретарь Минсообщения и депутат Сейма Янис Бутанс.

"Наша цель - создать соответствующие условия, которые способствовали бы изменению привычек жителей и оставили бы позитивное влияние на такие аспекты, как более чистый воздух в городах и лучшее здоровье у жителей.

Таким образом "три транспортных кита" создают условия для изменения привычек жителей", - пояснил Бутанс.

Во-первых, важным пунктом является развитие сети общественного транспорта с упором на железнодорожные перевозки, в том числе включая такие активности как строительство перронов, приобретение новых поездов, создание стояночных парков и другие мероприятия.

Во-вторых, с развитием велодорожек планируется способствовать микромобильности или желанию людей перемещаться пешком или на велосипеде.

"Оба главных пункта ориентированы на конкретные улучшения транспортной инфраструктуры в сферах общественного транспорта и велосообщения, над которыми министерство уже работает. Поэтому и суть "трех транспортных китов" - не создать для жителей финансовое бремя, а совсем наоборот - со стороны государства и самоуправлений создать решения, которые были бы удобными для жителей и вместе с этим мотивировали бы их", - пояснил Бутанс.

В-третьих, поддержать стоит и выбор более дружественного окружающей среде автотранспорта. Необходимо снизить акцизный налог на природный газ в размере 50%, чтобы способствовать сообщению, особенно автобусному и коммерческого транспорта, с использованием транспортных средств на сжиженном газе.

"Несмотря на то, что природный газ или так называемый автогаз не является климатонейтральным топливом, он все-таки выделяет на 25% меньше СО2, чем дизельное топливо", - сказал Бутанс.

"В свою очередь развитие электромобильности в стране осуществляется с помощью бонусов для пользователей электромобилей, которым не нужно платить налог на эксплуатацию транспортного средства, регистрацию и специальные номерные знаки, кроме того, они могут ехать по полосам общественного транспорта, а также бесплатно парковать на некоторых стоянках в центре Риги и Лиепаи бесплатно. Субсидируется и тариф в сети зарядок".