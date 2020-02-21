В Юрмале в прошлом году выросло число туристов

Юрмала в прошлом году стала вторым после Риги самым популярным пунктом назначения как для зарубежных, так и для местных туристов.

Большая часть или 67% общего числа туристов, которые посетили Юрмалу в 2019 году, приехали из-за рубежа, а 33% составили местные туристы. По сравнению с данными 2018 года на 4,3% выросло число местных туристов и на 5,9% - число иностранных туристов.

Большинство туристов, посетивших Юрмалу в прошлом году, приехали из других населенных пунктов Латвии, а также из России, Литвы, Эстонии, Германии и Финляндии. По сравнению с прошлым годом больше всего, на 31,6%, выросло число туристов из Швеции, далее следуют Украина (+28,7%), Израиль, Германия, Белоруссия и Литва.

Самоуправление отмечает, что Юрмала все чаще выбирается в качестве туристического направления также в осенние и зимние месяцы - с октября по декабрь количество гостей курортного города увеличилось на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. В этот период больше всего в Юрмале было местных туристов, число которых по сравнению с октябрем-декабрем 2018 года выросло на 14,9%.

Однако наибольший прирост числа туристов в Юрмале все же был отмечен летом, когда курортный город посетили на 23% больше гостей, чем летом 2018 года.

"Анализируя данные о туризме на протяжении всего года, можно сделать вывод, что гости из Литвы, России, Израиля и Великобритании предпочитают проводить время в Юрмале именно летом, в то время как поток путешественников из Эстонии и Швеции относительно равномерен в течение всего года", - заявили в думе.