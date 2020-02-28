Елена Никитина - пришла из футбола в скелетон и сотворила историю

Елена родилась и выросла в Москве, а в скелетон девушка пришла в 2008 году из футбола. Да, именно футболом был первым видом спорта будущей звезды российского скелетона. Стоит отметить, что футболом Никитина занималась пять лет и уже выступала за сборную Москвы.

По словам девушки, в женском футболе ей было не комфортно из-за зависимости от коллектива, а также из-за нетрадиционной сексуальной ориентации многих девушек в команде.

Как признаётся Никитина, когда она занималась футболом, в команде было только три девушки с традиционной сексуальной ориентацией.

Всего через год Никитина попала в национальную сборную по скелетону, а в 2010 году дебютировала на соревнованиях международного уровня. Девушка в интервью признавалась, что на протяжении нескольких лет она боялась ехать по трассе вниз головой. Доходило до слёз, истерик, спортсменка приобретала бесценный опыт, попадала в первую десятку, а в 2013 году завоевала золото на чемпионате Европы.

Впереди была Олимпиада в Сочи, к которой Елена долго готовилась и надеялась победить, но в итоге на домашних Играх она завоевала бронзу - первую женскую медаль России в скелетоне.

К 27 годам Никитина трижды становилась чемпионкой Европы (2013, 2017 и 2020). Кстати, своё последнее золото первенства континента Елена взяла в середине февраля в Сигулде.

Добавим, что в сезоне-2018/2019 Никитина стала первой спортсменкой в истории России, которой удалось выиграть женский кубок мира.

Сейчас Никитина готовится к ОИ-2022 года, отмечая, что пилотирование по трассе с каждым годом улучшается по мере приобретения опыта.