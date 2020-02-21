Массовое убийство в Германии: стрелок отправлял в прокуратуру параноидальные письма

Генеральный прокурор Германии Петер Франк подтвердил, что прокуратура получила такое заявление, но в нем не было ультра-правого мнения или явного расизма.

Стрелок уверял, что большая и влиятельная организация "закралась в сознание людей, чтобы контролировать события в мире", сообщает LETA, ссылаясь на DPA.

В поле зрения правоохранительных органов попал и отец стрелка, который отправил много жалоб и писем.

Тем временем начальник Федеральной криминальной полиции Германии Хольгер Мюнх сообщил: следователи работают над версией, что стрелок был с психическим расстройством. Из его слов можно сделать вывод, что у мужчины было серьезное психическое заболевание.

Как уже сообщал RUS.TVNET, вечером 19 февраля в Ханау произошли два обстрела, в которых погибли девять человек. 43-летний подозреваемый и его 72-летняя мать были обнаружены мертвыми в квартире рядом с одним из мест кровавой расправы. Предполагается, что мужчина действовал в одиночку, после чего убил свою мать и совершил суицид.