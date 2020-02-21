Коронавирус: в Москве ищут и изолируют приезжих из Китая

Московские полицейские ищут приезжих из Китая, чтобы изолировать их от других жителей столицы из-за коронавируса. Об со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина сообщает издание "Медиазона".
По словам градоначальника, сотрудники Министерства внутренних дел РФ и медики проводят рейды по местам возможного проживания китайцев — гостиницам, общежитиям и квартирам. Граждан Китая также ищут в метро и наземном транспорте. Для поиска, среди прочего, используется система распознавания лиц.
Как пояснил Собянин, приезжим из Китая выдаются постановления о двухнедельном карантине.
К настоящему моменту уже были выданы 2,5 тысячи таких постановлений.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин закрыл въезд в Россию для граждан Китая.