Пт, 21.02.2020
Эти обломки душ невозможно так просто собрать, нельзя позвать на помощь пожарных и спасателей. Эти люди надеялись, что прокуратура и суд станут их спасителями душ. Однако и эта последняя надежда была разрушена в день, когда объявили решение. Илья Козин, журналист TVNET

Коронавирус: в Москве ищут и изолируют приезжих из Китая

ФОТО: SIPA/Scanpix

Московские полицейские ищут приезжих из Китая, чтобы изолировать их от других жителей столицы из-за коронавируса. Об со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина сообщает издание "Медиазона".

По словам градоначальника, сотрудники Министерства внутренних дел РФ и медики проводят рейды по местам возможного проживания китайцев — гостиницам, общежитиям и квартирам. Граждан Китая также ищут в метро и наземном транспорте. Для поиска, среди прочего, используется система распознавания лиц. 

Как пояснил Собянин, приезжим из Китая выдаются постановления о двухнедельном карантине.

К настоящему моменту уже были выданы 2,5 тысячи таких постановлений.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин закрыл въезд в Россию для граждан Китая.

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