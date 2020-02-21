Латвийский хоккеист раскаялся в принятии гражданства России

Заявления, вызвавшие широкий резонанс в обществе, латвийский защитник сделал в позапрошлом году. В июне 2018 года Бартулис подал в Латвийскую хоккейную федерацию (ЛХФ) заявление об отказе играть в составе национальной сборной из-за принятия российского гражданства.

"Два года назад в СМИ прозвучала новость о том, что желаю принять российское гражданство. Учитывая, что век спортсмена не долог, я действительно взвешивал эту мысль. Признаю, что моё решение было поспешным и необдуманным. Всегда был и буду гражданином Латвии", - цитирует Бартулиса агентство LETA.

Спортсмен также выразил желание выступать за Латвию на грядущем чемпионате мира в мае. Напомним, что последний раз Бартулис выступал на чемпионате мира в 2012 году.

"У нас нет никаких возражений, пусть тренируется и играет. Дальше всё будет зависеть от тренеров - попадёт он в состав или нет. Со своей стороны мы не будем противодействовать. Он очень корректно извинился и признал ошибку", - прокомментировал ситуацию генеральный секретарь ЛХФ Виестурс Козиолс.