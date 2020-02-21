Пожар в центре Риги: движение восстановлено
Вечером в пятницу, 21 февраля, на перекрестке улиц Кр. Валдемара и Стабу в центре Риги загорелся многоэтажный дом. Об этом TVNET узнал в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
Как сообщили в VUGD, вызов на место происшествия был получен после 16 часов в пятницу, 21 февраля.
На данный момент на месте ЧП работают более 25 пожарных, ведется проверка квартир. Из здания уже спасены четыре человека.
Сообщается, что в районе 18 часов вечера огонь был локализован. Тушение пожара продолжается.
В обоих направлениях было полностью блокировано движение. К настоящему времени оно восстановлено.
Plkst.16.04 VUGD saņēma izsaukumu uz Kr.Valdemāra ielu Rīgā, kur deg trīsstāvu mājas jumts. Satiksme Kr.Valdemāra ielā bloķēta abos virzienos @Valsts_policija. Notikuma vietā strādā 26 ugunsdzēsēji glābēju un četras autocisternas un divas autokāpnes.— VUGD (@ugunsdzeseji) February 21, 2020