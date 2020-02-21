Пт, 21.02.2020
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Пожар в центре Риги: движение восстановлено
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ФОТО: Miks Rūdolfs Ozols

Вечером в пятницу, 21 февраля, на перекрестке улиц Кр. Валдемара и Стабу в центре Риги загорелся многоэтажный дом. Об этом TVNET узнал в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

Как сообщили в VUGD, вызов на место происшествия был получен после 16 часов в пятницу, 21 февраля.

ФОТО: Miks Rūdolfs Ozols

На данный момент на месте ЧП работают более 25 пожарных, ведется проверка квартир. Из здания уже спасены четыре человека. 

Сообщается, что в районе 18 часов вечера огонь был локализован. Тушение пожара продолжается.

В обоих направлениях было полностью блокировано движение. К настоящему времени оно восстановлено.

ФОТО: Miks Rūdolfs Ozols

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