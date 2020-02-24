Скоро Масленица! Как встретить праздник, соблюдая традиции

В этом году масленичная неделя начинается 24 февраля, а Масленица выпадает на 1 марта. Поэтому мы начинаем весну с праздничным настроением. Многие старинные традиции празднования актуальны и в наше время. Давайте вспомним их накануне Масленицы и начнем готовиться к веселому празднику!
Масленица издревле считалась рубежом между зимой и весной.
На масленичную неделю люди старались отдохнуть и развеяться впрок, прежде чем начнется Великий пост.
Но не только блинами, гуляниями и сжиганием чучела известен этот праздник, говорят эксперты dailyhoro.ru.
Понедельник - Встреча. В этот день люди активно начинают подготовку к Масленице: пекут блины, наряжают чучело, украшают дома и готовят площадки для будущих гуляний.
Встречали масленичную неделю поздним утром. Считалось, что урожай в текущем году будет намного лучше, если в этот день поспать подольше.
Ледяные горки, шуточные балаганы, масленичные блины - все это начинали готовить на Встречу. Самый первый блин хозяйки отдавали на помин усопших. В тот же день сваты отправлялись в гости к родителям невесты.
Вторник - Заигрыш. В этот день парни и девушки обменивались любовными посланиями, заигрывали друг с другом, катались с гор и играли в снежки. Так что и в наши дни можно познакомиться и пофлиртовать в этот вторник, а крепким и устоявшимся парам - выбраться вместе в парк. Это был день сватовства, чтобы затем, на Красную горку, можно было сыграть свадьбу.
Масленичная неделя - последняя неделя до наступления Великого поста.
В этот период еще разрешено употреблять в пищу молоко и яйца, но от мясных продуктов желательно отказаться. Мясо рекомендуется заменить сыром.
Среда - Лакомка. В среду, на Лакомку, было принято угощать родных блинами. Особенно старались тещи - следовало непременно угостить блинами зятя. Традиционные визиты "к теще на блины" актуальны и в наше время.
Следующие четыре дня недели называют Широкой Масленицей
Четверг - Разгул. С этого дня начинались широкие гуляния - прыжки через костры, катания на санях, кулачные бои и другие народные забавы и состязания. У четверга было много других названий - Широкий четверг или Разгуляй.
Пятница - Тещины вечерки. В пятницу наступал через зятя звать тещу в гости.
Родственников жены было принято угощать и потчевать лучшими блюдами, чтобы показать свое расположение.
Суббота - Золовкины посиделки. В этот день молодые жены приглашали в гости золовок и других родственников со стороны мужа. Конечно, продолжали печь блины и угощать друг друга.
Воскресенье - Проводы. Это последний день масленичной недели. В воскресенье торжественно сжигали соломенное чучело Масленицы, а пепел развеивали на полях. Во многих местах устанавливали большое колесо на шесте, которое символизировало Солнце, и сжигали его.
Это воскресенье называется Прощеным, и по сей день жива традиция просить прощения у близких за случайные обиды.
По старинному обычаю, этот день является также поминальным - принято было приносить и оставлять блины на кладбище. Во многих областях люди сжигали остатки еды и ходили в баню, символически очищаясь огнем и водой.
Фотогалерея: как отмечают Масленицу в России:
Традиции масленичной недели
Создание чучела - главная традиция начала масленичной недели. Для этого заготавливали солому, добывали старую одежу, а чучело закрепляли на деревянном шесте. После этого соломенную куклу на всю неделю устанавливали на вершине снежной горки. Сжигали чучело только в последний день масленичной недели.
Дети и подростки водили хороводы вокруг чучела, а затем катались на санках с горы. Считалось, кто дальше скатится, у того будет больший урожай льна.
К масленичным развлечениям относилось и катание на качелях. Особенно оно было популярно среди детей, которые мечтали вырасти большими и здоровыми.
Ближе к вечеру было принято накрывать праздничный стол и приглашать в дом гостей. В первую очередь, в качестве угощений подавались блины. Считалось, что круглая форма блина символизирует солнце, тепло и приближение весны.
Чтобы блины получились вкусными, хозяйка замешивала тесто тайком. Если кто-нибудь увидит ее - блюдо будет испорчено. Выпекая блины, женщины произносили:
"Месяц золотой, выгляни в окошко, подуй на тесто".
Если решите последовать примеру предков, эти слова желательно произносить поздно вечером. Если месяц выглянет, значит, блины получатся пышными и вкусными.
Во время Масленицы люди с нетерпением ждали теплых дней и желали поскорее проводить зиму и избавиться от ее следов. С этим связана традиция разжигания костров. Наши предки верили, что, если растопить лед, весна наступит быстрее.
Карнавал Масленицы в квартале Калнциема:
Что можно и нельзя делать на Масленицу
1. На Масленицу не стоит есть мясо, лучше отдать предпочтение рыбным блюдам, икре, овощам и молочным продуктам.
2. В масленичную неделю нельзя злиться, ругаться по любому поводу, сквернословить. Помните, что после Масленицы начинается Великий пост, а к этому событию нужно морально подготовиться.
3. Нельзя на Масленицу встречать гостей в неубранном доме.
4. Не забывайте, что на масленичной неделе нужно готовить много блинов и созывать гостей.
5. Обязательно на Масленицу ходите в гости, устраивайте гуляния, ешьте блины. Не нарушайте древние обычаи праздника!