Уголовные дела и еда для людей в карантине. Что происходит в Украине спустя сутки после протестов

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
- Полиция Украины открыла пять уголовных дел из-за столкновений в Полтавской области. Что происходит сейчас с эвакуированными из Китая украинцами
- Новое обострение на северо-западе Сирии – может ли эскалация конфликта привести к прямому столкновению России и Турции
- Россия попытается помочь Трампу. Американские СМИ рассказывают о готовящемся вмешательстве в выборы
Видео: ГЛАВНОЕ | 21.02.2020
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.