Пт, 21.02.2020
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  • Уголовные дела и еда для людей в карантине. Что происходит в Украине спустя сутки после протестов

Уголовные дела и еда для людей в карантине. Что происходит в Украине спустя сутки после протестов

Cтолкновения в Полтавской области

ФОТО: AFP

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • Полиция Украины открыла пять уголовных дел из-за столкновений в Полтавской области. Что происходит сейчас с эвакуированными из Китая украинцами
  • Новое обострение на северо-западе Сирии – может ли эскалация конфликта привести к прямому столкновению России и Турции
  • Россия попытается помочь Трампу. Американские СМИ рассказывают о готовящемся вмешательстве в выборы

Видео: ГЛАВНОЕ | 21.02.2020

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

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