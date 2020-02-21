Золитудская трагедия: пожарные компенсаций не получат

В роковую ночь 21 ноября пожарные Роман Доронин и Роланд Крейманис прибыли на место трагедии, чтобы спасать жизни людей. Шесть лет спустя Роману придется показывать, как бьется его уже прооперированное сердце — контуженное и с пережатыми тканями. Помимо этого — отравление и другие травмы, которые пожарный получил при втором обрушении крыши.

У Роланда сломаны шесть позвонков. Оба бывших спасателя получили инвалидность — продолжать работать они не могут.

Требование компенсации обоим суд на этой неделе отклонил.

"Конечно, рассчитывали получить, мы же давали показания, свои расчеты, почему именно такая сумма, это не миллионы и не миллиарды", — говорит Доронин.

"Скажем так — ситуация печальная, очень печальная", — добавил Крейманис.