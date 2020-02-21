Золитудская трагедия: пожарные компенсаций не получат

Ни один цент из более чем пяти миллионов евро, которые суд постановил взыскать с единственного осужденного Ивара Сергетса в рамках дела о трагедии в Золитуде, не предназначен ни для спасателей, получивших травмы, ни для близких их погибших коллег. Об этом сообщает телеканал TV3.
В роковую ночь 21 ноября пожарные Роман Доронин и Роланд Крейманис прибыли на место трагедии, чтобы спасать жизни людей. Шесть лет спустя Роману придется показывать, как бьется его уже прооперированное сердце — контуженное и с пережатыми тканями. Помимо этого — отравление и другие травмы, которые пожарный получил при втором обрушении крыши.
У Роланда сломаны шесть позвонков. Оба бывших спасателя получили инвалидность — продолжать работать они не могут.
Требование компенсации обоим суд на этой неделе отклонил.
"Конечно, рассчитывали получить, мы же давали показания, свои расчеты, почему именно такая сумма, это не миллионы и не миллиарды", — говорит Доронин.
"Скажем так — ситуация печальная, очень печальная", — добавил Крейманис.
Пока что решение Пардаугавского суда не вступило в силу, однако уже ясно, что оно будет оспорено, отмечает телеканал.