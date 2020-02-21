Латвийские баскетболисты начали отбор на ЧЕ с поражения

В составе сборной Латвии 13 очков заработали Мартиньш Лакса и Мартиньш Мейерс. Ещё 8 очков в копилку нашей команды принёс Артис Ате, а 4 очка - Марек Мейерис. В составе соперников лучшими билыи Эдин Атич (15 очков) и Миралем Халилович (13 очков).

Отметим, что для Роберта Штелмахера этот матч стал дебютным в роли главного тренера сборной Латвии. В составе национальной команды дебютировали также Артур Куруц, Марис Гулбис и Клавс Чаварс.

Во втором матче группы Н Греция у себя дома обыграла Болгарию со счётом 73:63 (19:17, 21:17, 14:12, 19:17). Именно на выезде с Болгарией сборная Латвии проведёт свой следующий матч, который состоится 24 февраля.