Латвийские баскетболисты начали отбор на ЧЕ с поражения

Мужская сборная Латвии по баскетболу начала отборочный турнир чемпионата Европы 2021 года с домашнего поражения от Боснии и Герцеговины - 61:62 (21:17, 15:13, 17:16, 8:16).
В составе сборной Латвии 13 очков заработали Мартиньш Лакса и Мартиньш Мейерс. Ещё 8 очков в копилку нашей команды принёс Артис Ате, а 4 очка - Марек Мейерис. В составе соперников лучшими билыи Эдин Атич (15 очков) и Миралем Халилович (13 очков).
Отметим, что для Роберта Штелмахера этот матч стал дебютным в роли главного тренера сборной Латвии. В составе национальной команды дебютировали также Артур Куруц, Марис Гулбис и Клавс Чаварс.
Во втором матче группы Н Греция у себя дома обыграла Болгарию со счётом 73:63 (19:17, 21:17, 14:12, 19:17). Именно на выезде с Болгарией сборная Латвии проведёт свой следующий матч, который состоится 24 февраля.
Напомним, что чемпионат Европы по баскетболу состоится со 2 по 19 сентября 2021 года в Чехии, Грузии, Италии и Германии. Сборная Латвии с 1992 года 11 раз отбиралась в финальную стадию чемпионата Европы, а лучший свой результат показала в 2017 году, когда заняла пятое место.