"Связано и с аккредитацией, и с допингом": в Италии обыскали российских биатлонистов

Журналист Василий Конов в телеграм-канале сообщил, что обыски также прошли в номере личного тренера Логинова Александра Касперовича.

"В 6 утра спали, проснулись с Евгением Гараничевым от того, что вломились в дверь – они сами открыли. Сразу забрали наше оружие – видимо, как у очень опасных преступников.

Просили нас сидеть на месте – естественно, в одних трусах. Их интересовали только мои вещи.

Мне ничего не предъявляли.

Меня всё это очень сильно расстраивает. Я надеюсь, что это не останется замятым. Надеюсь, что положительный итог выйдет. Я не говорю про принесенные извинения, но это сильно расстраивает. Это какой-то… ну не беспредел, но…", – прокомментировал в эфире телеканала "Матч ТВ" сам Логинов.

По словам главы Союза биатлонистов России Владимира Драчева, Международный союз биатлонистов (IBU) обратился в полицию Италии из-за того, что личный тренер Логинова Александр Касперович находится на чемпионате мира по чужой аккредитации.

Как сообщает Sports.ru, у российского специалиста украинская аккредитация.

В эфире телеканала "Матч ТВ" Драчев добавил, что в письме от IBU в полицию "написано, что Логинов имел допинговый случай, поэтому они считают, что возможны какие-то ещё применения".

"Подключили МИД, Министерство спорта. Я звонил замруководителю нашего МИДа. Подключается прокуратура, мы едем в участок – Логинов остаётся в отеле", – прокомментировал ситуацию Драчев "Матч ТВ".

"Обыск связан и с аккредитацией, и с допингом. Возможно, Касперович скрывается под чужой аккредитацией и привозит на чемпионат мира запрещенные препараты", – привёл слова Драчева "Р-Спорт".

В 2015 году решением Международного союза биатлонистов Александр Логинов был дисквалифицирован на два года за употребление запрещенного медицинского препарата.

В субботу, 22 февраля, в Антхольце в рамках чемпионате мира по биатлону должна пройти мужская эстафета. За сборную России выступают Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Александр Логинов.

На данный момент в активе сборной России две медали – одна золотая и одна бронзовая, обе награды принёс Логинов.