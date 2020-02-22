Видео ⟩ "Сама бы не выбралась": спасенная из пожара в центре Риги рассказала о ЧП

Как сообщал RUS.TVNET, вечером в пятницу, 21 февраля, в центре Риги, на перекрестке улиц Кр. Валдемара и Стабу, загорелся многоэтажный дом. Из здания были спасены четверо. Передача Degpunktā взяла короткий комментарий у одной из спасенных - женщины по имени Агнесе.
"Дома начала пищать сигнализация. Смотрю - за окном дым. Приехали, спасли, сама я бы не выбралась", - рассказала женщина, которая ждала спасения вместе со своим домашним питомцем.
Как стало известно, горела крыша, позднее огонь переметнулся и на чердак. На месте происшествия работали 26 пожарных, было задействовано четыре автоцистерны и две подъемные лестницы.
С открытым пламенем пожарные справились за 1,5 часа, но для того, чтобы полностью ликвидировать опасность, спасателям пришлось резать кровельные конструкции, под которыми еще были очаги огня.
Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе, вызов на место происшествия был получен после 16 часов. Горела крыша трехэтажного дома. Общая площадь возгорания составила 250 кв.м.
Видео: Сюжет Degpunktā на латышском языке