Видео ⟩ "Сама бы не выбралась": спасенная из пожара в центре Риги рассказала о ЧП

"Дома начала пищать сигнализация. Смотрю - за окном дым. Приехали, спасли, сама я бы не выбралась", - рассказала женщина, которая ждала спасения вместе со своим домашним питомцем.

Как стало известно, горела крыша, позднее огонь переметнулся и на чердак. На месте происшествия работали 26 пожарных, было задействовано четыре автоцистерны и две подъемные лестницы.

С открытым пламенем пожарные справились за 1,5 часа, но для того, чтобы полностью ликвидировать опасность, спасателям пришлось резать кровельные конструкции, под которыми еще были очаги огня.

Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе, вызов на место происшествия был получен после 16 часов. Горела крыша трехэтажного дома. Общая площадь возгорания составила 250 кв.м.