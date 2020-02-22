Рижское "Динамо" впервые с 2013 года проиграло во Владивостоке

Команды начали матч осторожно, но по-тихоньку хозяева начали перехватывать инициативу. Первый период прошёл без заброшенных шайб, но при серьёзном преимуществе "Адмирала" - броски в створ 12:4.

Счёт в матче на 6-й минуте второго периода открыл Никита Коростелёв, точно бросивший в угол. Во втором периоде небольшое игровое преимущество было уже на стороне рижан, но счёт до перерыва не изменился.

Заключительный игровой отрезок начался с гола Дениса Вихарева в ворота "Динамо". Чуть позже Сергй Гимаев жёстко сыграл против соперника и из-за этого ему пришлось подраться с Александром Осиповым. На этом страсти не закончились и буквально пять секунд спустя кулаки разминали Колтон Гиллис и Шон Лалонд.

На 54-й минуте "динамовцам" удалось сократить отставание в счёте усилиями Картера Эштона. За 30 секунд до финальной сирены рижане сняли вратаря, но это обернулось третьей пропущенной шайбой в пустые ворота. Точку в матче поставил Маркус Юнг.

Стоит отметить, что "Адмирал" впервые с 2013 года обыграл рижское "Динамо" во Владивостоке. Кроме того, "моряки" прервали серию из шести поражений подряд.