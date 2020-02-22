От коронавируса впервые скончался гражданин страны Евросоюза

В пятницу, 21 февраля, министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца подтвердил смерть гражданина страны Европейского Союза - 78-летнего итальянца, жизнь которого унесло легочное заболевание, вызываемое коронавирусом Covid-19.

По словам министра, мужчина 10 дней находился на лечении в одной из больниц в области Венето.

Несмотря на то что, в соседней Ломбардии выявлено не менее 14 случаев заражения Covid-19, премьер-министр Италии Джузеппе Конте заверил, что власти подготовились к вспышке и примут "строгие меры предосторожности" и у итальянцев "нет необходимости беспокоиться".

За последние сутки в Китае от Covid-19 умерли 109 человек, в остальных странах — восемь человек. По сообщению американского университета Джона Хопкинса, по всему мира от новой коронавирусной инфекции умерли 2360 человек.