Фото ⟩ Искусство, которое вызывает желание: связывание, обнажённые девушки и краски

21 и 22 февраля в Риге состоялся самый горячи фестиваль эротики Erots 2020. На ряду с привычными выступлениями, посетители могли насладиться и необычными шоу-новинками. Например, шибари-перфоманс (живопись телами) от Flame Hel.
Пользуясь случаем, RUS.TVNET обратился к Жанне, одной из шибари-моделей в Латвии.
Сибари или шибари, также кимбаку - японское искусство ограничения подвижности тела человека (бондажа) с помощью верёвок. Практика требует соблюдения техники безопасности, умения мастера и доверия, умения расслабляться от модели.
- Шибари - это искусство. Что в нём привлекательного?
- Со взгляда на шибари как на искусство - это, конечно, эстетика, визуальная привлекательность - особенно для ценителей художеств. Но всё гораздо глубже. Оно в первую очередь привлекательно даже со стороны переживания и эмоций, которые могут быть так разнообразны! Даже делая один обвяз, его можно показать по-разному.
Это и будет переживание мастера, в которое он и окутывает свою модель. И тут начинается диалог, разгрузка, и практически исповедование!
- Как описать ощущения, которые получаешь от связывания?
- Ощущения быть связанной, как бы то противоречиво ни звучало, дают чувство защищённости. Ты доверяешь партнёру своё здоровье и жизнь.
Ты как в домике.
Это основа всему, а сама игра потом полагается на то, как вы воспроизводите это...это всегда по разному.
- Мастер и его модель. Что это за отношения?
- Отношения мастера и модели, лично мне трудно назвать отношениями. Это союз, который строится на взаимопонимании, умении услышать друг друга без слов и разговаривать телом, действиями, дыханием, взглядом...
Мы так много можем сказать молча!
И там, именно в шибари-сессии, вы оба настоящие!
- Мастер Hel и живопись телами. Что это на ваш взгляд?
- Мастер Hel и нововведение им живописи телом, на мой взгляд, забавно, интересно, достойно для вышеупомянутых ценителей искусства. Это его авторский подраздел. И явно задорное развлечение для самого Мастера - то чего он в принципе и желает.
Галерея: Шибари на фестивале эротики Erots-2020
Видео: Самые горячие моменты Erots-2020