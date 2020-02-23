Фото ⟩ Искусство, которое вызывает желание: связывание, обнажённые девушки и краски

Пользуясь случаем, RUS.TVNET обратился к Жанне, одной из шибари-моделей в Латвии.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Сибари или шибари, также кимбаку - японское искусство ограничения подвижности тела человека (бондажа) с помощью верёвок. Практика требует соблюдения техники безопасности, умения мастера и доверия, умения расслабляться от модели.

- Шибари - это искусство. Что в нём привлекательного?

- Со взгляда на шибари как на искусство - это, конечно, эстетика, визуальная привлекательность - особенно для ценителей художеств. Но всё гораздо глубже. Оно в первую очередь привлекательно даже со стороны переживания и эмоций, которые могут быть так разнообразны! Даже делая один обвяз, его можно показать по-разному.

Это и будет переживание мастера, в которое он и окутывает свою модель. И тут начинается диалог, разгрузка, и практически исповедование!

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

- Как описать ощущения, которые получаешь от связывания?

- Ощущения быть связанной, как бы то противоречиво ни звучало, дают чувство защищённости. Ты доверяешь партнёру своё здоровье и жизнь.

Ты как в домике.

Это основа всему, а сама игра потом полагается на то, как вы воспроизводите это...это всегда по разному.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

- Мастер и его модель. Что это за отношения?

- Отношения мастера и модели, лично мне трудно назвать отношениями. Это союз, который строится на взаимопонимании, умении услышать друг друга без слов и разговаривать телом, действиями, дыханием, взглядом...

Мы так много можем сказать молча!

И там, именно в шибари-сессии, вы оба настоящие!

- Мастер Hel и живопись телами. Что это на ваш взгляд?

- Мастер Hel и нововведение им живописи телом, на мой взгляд, забавно, интересно, достойно для вышеупомянутых ценителей искусства. Это его авторский подраздел. И явно задорное развлечение для самого Мастера - то чего он в принципе и желает.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Галерея: Шибари на фестивале эротики Erots-2020