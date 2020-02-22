Саночница Цауце впервые в карьере одержала победу на этапе Кубка мира

Латвийская саночница Элиза Цауце в субботу, 22 февраля, на предпоследнем этапе Кубка мира в немецком Винтерберге одержала первую победу в своей карьере.
Цауце на 0,080 секунды опередила чемпионку Европы и лидера общего зачёта Кубка мира Татьяну Иванову из России.
На третьем месте немка Юлия Таубитц, уступившая Цауце 0,192 секунды.
Кендия Апарйоде заняла на этапе седьмое место, Улла Зирне - восьмое.
В общем зачете Кубка мира лидирует Иванова - 907 очка, на втором месте Таубитц - 880 очков, на третьем еще одна россиянка Виктория Демченко - 652 очка.
Апарйоде занимает восьмое место - 431 очко, Цауце - девятое (417 очков), Зирне - 13-е место (325 очков).
Заключительный этап Кубка мира пройдет в Кенигзее.