Сб, 22.02.2020
Эти обломки душ невозможно так просто собрать, нельзя позвать на помощь пожарных и спасателей. Эти люди надеялись, что прокуратура и суд станут их спасителями душ. Однако и эта последняя надежда была разрушена в день, когда объявили решение. Илья Козин, журналист TVNET

Саночница Цауце впервые в карьере одержала победу на этапе Кубка мира

Элиза Цауце

ФОТО: Mareks Gaļinovskis

Латвийская саночница Элиза Цауце в субботу, 22 февраля, на предпоследнем этапе Кубка мира в немецком Винтерберге одержала первую победу в своей карьере.

Цауце на 0,080 секунды опередила чемпионку Европы и лидера общего зачёта Кубка мира Татьяну Иванову из России.

На третьем месте немка Юлия Таубитц, уступившая Цауце 0,192 секунды.

Кендия Апарйоде заняла на этапе седьмое место, Улла Зирне - восьмое.

В общем зачете Кубка мира лидирует Иванова - 907 очка, на втором месте Таубитц - 880 очков, на третьем еще одна россиянка Виктория Демченко - 652 очка.

Апарйоде занимает восьмое место - 431 очко, Цауце - девятое (417 очков), Зирне - 13-е место (325 очков).

Заключительный этап Кубка мира пройдет в Кенигзее.

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